taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
103.064
USD
4,2356
EURO
5,0686
ALTIN
178,86
PETR
72,9200

Gezici kütüphane öğrencilerle buluşuyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmet veren gezici kütüphane okullarda öğrencilerle buluşmaya devam ediyor.

İHA | 03.05.2018 - 17:36..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Gezici Halk Kütüphanesi’nin bu seferki durağı Rasim Özdenören İlkokulu oldu. Öğrencilere ilk önce Gezici Halk Kütüphanesi tanıtıldı. Daha sonra öğrencilere kitap okuma, masal saati gibi etkinlikler gerçekleştirildi.

Gezici kütüphane öğrencilerle buluşuyor

"KİTAPLARI ÖĞRENCİLERLE BULUŞTURUYORUZ"

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler Şube Müdürlüğü’ne bağlı hizmet veren Gezici Halk Kütüphanesi’nin hizmetlerine ilişkin bilgiler aktaran Şube Müdürü Hakan Ceren, "Gezici kütüphanemizi her gün farklı bir okulun bahçesine götürerek öğrencilerimizle buluşmasını sağlıyoruz. Hem gezici kütüphanemizi tanıtıyor ve bünyemizdeki halk kütüphaneleri hakkında bilgilendirmeler yapıyoruz hem de öğrencilerimizin kitaplarla haşır neşir olmalarını sağlıyoruz. Okul ziyaretlerimizde öğrencilerimize, "Masal Saati"ve "Kitap Okuma Saati" gibi çeşitli aktivitelerle öğrencilerimizi kitaplarla buluşturuyoruz" diye konuştu.

Gezici kütüphane öğrencilerle buluşuyor

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Hıdrellez kutlamaları
Hıdırellez Türk dünyasında kutlanan mevsimlik bayramlardan biridir. Hızır ve İlyas'ın yeryüzünde buluştukları gün olduğu sayılarak kutlanmaktadır.
Grafiti sanatçısı savaşın izlerini fırçasıyla siliyor
Suriyeli grafiti sanatçısı Aziz Esmer, İdlib ilinde bombardımanlarda hasar alan okul ve hastane duvarlarına resim yapı.
Sanatta mayıs ayı şenliği
Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık'ın sinemadan tiyatroya, plastik sanatlardan grafik sanatlara kadar etkinlikler mayıs ayı programında.
Grafiti sanatçısı savaşın izlerini fırçasıyla siliyor
Suriyeli grafiti sanatçısı Aziz Esmer, İdlib ilinde bombardımanlarda hasar alan okul ve hastane duvarlarına resim yapı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yiğit Bulut, genel af istedi

Yiğit Bulut, genel af istedi

653
Londra'da patlama: 30'dan fazla yaralı var

Londra'da patlama: 30'dan fazla yaralı var

144
Muharrem İnce'ye adaylığı soruldu

Muharrem İnce'ye adaylığı soruldu

262
İlhan Kesici, Muharrem İnce'yi tebrik etti

İlhan Kesici, Muharrem İnce'yi tebrik etti

244
Roma'yı hakem yaktı

Roma'yı hakem yaktı

18
CHP'nin aday anketinin sonuçları

CHP'nin aday anketinin sonuçları

108
Roma'dan Salah'a mesaj var

Roma'dan Salah'a mesaj var

14
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM