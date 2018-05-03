Gezici kütüphane öğrencilerle buluşuyor

Gezici Halk Kütüphanesi’nin bu seferki durağı Rasim Özdenören İlkokulu oldu. Öğrencilere ilk önce Gezici Halk Kütüphanesi tanıtıldı. Daha sonra öğrencilere kitap okuma, masal saati gibi etkinlikler gerçekleştirildi.

"KİTAPLARI ÖĞRENCİLERLE BULUŞTURUYORUZ"

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler Şube Müdürlüğü’ne bağlı hizmet veren Gezici Halk Kütüphanesi’nin hizmetlerine ilişkin bilgiler aktaran Şube Müdürü Hakan Ceren, "Gezici kütüphanemizi her gün farklı bir okulun bahçesine götürerek öğrencilerimizle buluşmasını sağlıyoruz. Hem gezici kütüphanemizi tanıtıyor ve bünyemizdeki halk kütüphaneleri hakkında bilgilendirmeler yapıyoruz hem de öğrencilerimizin kitaplarla haşır neşir olmalarını sağlıyoruz. Okul ziyaretlerimizde öğrencilerimize, "Masal Saati"ve "Kitap Okuma Saati" gibi çeşitli aktivitelerle öğrencilerimizi kitaplarla buluşturuyoruz" diye konuştu.