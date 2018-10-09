Gezici'nin yerel seçim analizi

Türkiye yerel seçimlere hazırlanıyor.
2019 yılı Mart ayında yapılacak seçimler için çalışmalarını hızlandıran siyasi partiler, adaylarını belirlemek için çeşitli araştırmalar yapıyor.
Siyasi partilerin yanı sıra, anket şirketleri de çalışmalarına başladı.
Bunlardan biri de Gezici Araştırma.
YEREL SEÇİM ANALİZİ
Her seçim öncesi anket yayınlayan fakat sonuçları bilemeyen şirket yerel seçimlere ilişkin analizini yayınladı.
Analizde, yerel seçimlerde AK Parti ve MHP'nin düşüş yaşayacağı ve hedeflere ulaşamayacağı ifade edildi.
"HEDEFLER TUTMUYOR"
Gezici Araştırma'nın analizinde şu ifadelere yer verildi:
* MHP’li seçmen üzerinde parti lideri Devlet Bahçeli’nin kararına uyma konusunda bir sorun yaşanmayacak ve yüksek oranda parti kararına uyulacak.
* AKP’nin oyu İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa vs. hedeflediği illerde yüzde 40’ın altında.
* AKP’nin MHP’nin desteğini almadan büyükşehirleri kazanması zor.