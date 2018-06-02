Gezi'de hakaret pankartları asılan AKM'nin son hali

Taksim Gezi Parkı'ndaki ağaçların yerlerinin değiştirilmesine yönelik protestoyla başlayan ve kısa süre sonra yerini terör eylemlerine bırakan Gezi olaylarının ardından 5 yıl geçti.

TÜRKİYE'NİN HER ŞEHRİNDE POLİSLE ÇATIŞMIŞLARDI

"Gezi 5 yaşında" sloganıyla bugün yeniden gündeme getirilen olaylar silsilesi, Türkiye'nin birçok kentine yayılmış ve göstericilerin polisle çatışmalarına sahne olmuştu.

AKM BİNASINDA TERÖR PANKARTLARI SIRALANIYORDU

Olayların başladığı yer olan Taksim'de, AKM binasına bazı sivil toplum kuruluşlarına ait pankartların yanı sıra, terörle bağlantılı örgütlerin de slogan içerikli pankartları asılmış, hükümete ve onun başındaki Recep Tayyip Erdoğan'a gözdağı verilmeye çalışılmıştı.

AKM binası, olaylara katılan örgütlerin pankart ve dövizlerinin asıldığı bir vitrine, bir gösteri alanına çevrilmişti. O pankartlar arasında ülkenin başbakanına hakaret içerikli sloganlar da yer alıyordu, eylemi organize eden örgütlerin adları da.

O BİNA ARTIK YOK

Şimdi o pankartları asanlar da, pankartları astıkları AKM binası da yerle yeksan oldu, tarihe karıştı.

Erdoğan, o zamanki olayların başından itibaren geri adım atmadı. Ağaç hassasiyetiyle eylem yapan gençlere tavsiyelerde bulunurken, terör örgütlerinin oyuncağı olanların da en kısa zamanda cezasını çekeceğini vurgulamıştı.

ERDOĞAN YIKILAN AKM BİNASINI ZİYARET ETTİ

Aradan tam 5 yıl geçti ve Gezi, terör örgütlerinin hükümeti devirmek için sokak eylemlerini kullanarak şiddet organizasyonuna giriştiği bir şuursuzluğun adı oldu.

Şimdi ise, Taksim'de yer alan ve bazılarınca 'laikliğin kalesi' diye adlandırılan AKM binasındaki yıkım son noktasına erişti. Dün gece Erdoğan, yıkılan AKM binasının son halini ve inşaat çalışmalarını yerinde incelemek için AKM'nin önüne gitti.

Hakaret pankartlarının asılı olduğu binanın yerinde artık inşaat mazlemeleriyle sarı kamyonların meydana getirdiği toz bulutundan başka bir şey yok.

AKM'nin yıkımı tamamlandı VİDEO