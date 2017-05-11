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Gezi'de molotof atan militan Suriye'de mayına basıp öldü

Gezi olaylarının baş aktörlerinden olan Bayraktaroğlu, İstanbul'da açılan ilk davanın 1 numaralı sanığıydı.

11.05.2017 - 09:40
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Gezi'de molotof atan militan Suriye'de mayına basıp öldü

Gezi olayları sırasında SDP üyesi Ulaş Bayraktaroğlu, belindeki silahla polise molotof kokteyli atarken çekilen fotoğrafla Türkiye'nin gündemine oturmuştu.

Gezi'de molotof atan militan Suriye'de mayına basıp öldü

ÖRGÜT KURDU, PARÇALANARAK ÖLDÜ

İstanbul'da açılan davalar nedeniyle kaçarak illegal yollardan Suriye'ye geçip DKP/BÖG terör örgütünü kuran Bayraktaroğlu, mayına basarak öldü.

Gezi'de molotof atan militan Suriye'de mayına basıp öldü

POLİS ÖRGÜTE YÖNELİK OPERASYON YAPTI

Örgüt kurucusunun hayatını kaybetmesi üzerine aynı yapı içerisinde faaliyet yürüten Serdar V'nin güvenlik güçlerine karşı eylem yapacağı istihbaratını alan polis operasyon düzenledi.

Kadıköy'de bir adrese TEM ve İstihbarat Şube tarafından gerçekleştirilen operasyonda Serdar V. gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramalarda Kalaşnikov uzun namlulu tüfek, bir tabanca ve bu silahlara ait fişekler ele geçirildi.

Yakalanan Serdar V'nin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

Gezi'de molotof atan militan Suriye'de mayına basıp öldü

Gezi'de molotof atan militan Suriye'de mayına basıp öldü

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