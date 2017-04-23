Gezi'nin piyanisti Almanya'da eyleme katıldı

Binlerce gösterici, sağ popülist söylemleriyle dikkatleri çeken AfD'yi protesto etmek için kongrenin düzenlendiği otelin çevresinde toplandı.

Tarihi Köln Katedrali (Dom) ile otelin bulunduğu alan arasındaki birçok mağaza kepenk açmadı. Restoran ve barlar ise aşırı sağcı partiye tepki olarak "Aşırı sağcılara servis yapılmaz” şeklinde tabelalar astı. Parti kongresi, mitinglerin dışında konser ve yürüyüşlerle protesto edildi.

GEZİ'NİN PİYANİSTİ DE KATILDI

Gezi protestolarında çaldığı parçalarla gezicilere destek veren piyanist Davide Martello da Köln'de AfD kongresini protesto eylemlerine katıldı.

(2013'te yüzde 4.7 oy alan aşırı sağcı Almanya için Alternatif'in (AfD), 24 Eylül'de yapılacak genel seçimlerde üçüncü olacağı tahmin ediliyor.)

(Partinin eşbaşkanı Frauke Petry)