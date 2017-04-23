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Gezi'nin piyanisti Almanya'da eyleme katıldı

Sağ popülist Almanya için Alternatif AfD partisinin kongresi protesto edildi.

23.04.2017 - 09:24
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Gezi'nin piyanisti Almanya'da eyleme katıldı

Binlerce gösterici, sağ popülist söylemleriyle dikkatleri çeken AfD'yi protesto etmek için kongrenin düzenlendiği otelin çevresinde toplandı.

Gezi'nin piyanisti Almanya'da eyleme katıldı

Tarihi Köln Katedrali (Dom) ile otelin bulunduğu alan arasındaki birçok mağaza kepenk açmadı. Restoran ve barlar ise aşırı sağcı partiye tepki olarak "Aşırı sağcılara servis yapılmaz” şeklinde tabelalar astı. Parti kongresi, mitinglerin dışında konser ve yürüyüşlerle protesto edildi.

Gezi'nin piyanisti Almanya'da eyleme katıldı

GEZİ'NİN PİYANİSTİ DE KATILDI

Gezi protestolarında çaldığı parçalarla gezicilere destek veren piyanist Davide Martello da Köln'de AfD kongresini protesto eylemlerine katıldı.

Gezi'nin piyanisti Almanya'da eyleme katıldı

Gezi'nin piyanisti Almanya'da eyleme katıldı

(2013'te yüzde 4.7 oy alan aşırı sağcı Almanya için Alternatif'in (AfD), 24 Eylül'de yapılacak genel seçimlerde üçüncü olacağı tahmin ediliyor.)

Gezi'nin piyanisti Almanya'da eyleme katıldı

(Partinin eşbaşkanı Frauke Petry)

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