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Gezi'nin yıldönümünde İstiklal'de yürüyüş

CHP milletvekillerinin da aralarında bulunduğu bir grup, iftar vaktinde İstiklal Caddesi'nden Taksim Meydanı'na yürüdü.

31.05.2017 - 21:17
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Gezi'nin yıldönümünde İstiklal'de yürüyüş

Beyoğlu CHP İlçe teşkilatı önünde saat 19.00'da toplanan yüzlerce kişi, Gezi olaylarının 4'üncü yıldönümü nedeniyle İstiklal Caddesi üzerinden Taksim Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti.

Gezi'nin yıldönümünde İstiklal'de yürüyüş

CHP VE HDP'LİLER DE YÜRÜYÜŞTE

CHP milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu, Ali Şeker, Onursal Adıgüzel ve HDP Milletvekili Garo Paylan ile Gezi olaylarında hayatını kaybedenlerin ailelerinden Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan, babası Sami Elvan, Ethem Sarısülük'ün annesi Sayfiye Sarısülük, Mehmet Ayvalıtaş'ın babası Ali Ayvalıtaş, Ahmet Atakan'ın annesi Emsal Atakan grubun arasında yer aldı.

Gezi'nin yıldönümünde İstiklal'de yürüyüş

4. YILA ÖZEL TİŞÖRT

Grubun önünde yürüyenlerin, "Hayır bitmedi mücadeleye devam, Gezi 4. Yılında" yazılı tişörtler giydikleri görüldü. Fransız Kültür Merkezi önünde önlem alan polis, grubun Taksim Meydanı'na doğru yürümesine izin vermedi. Grup, İstiklal Caddesi üzerinde oturma eylemi yaptı.

Gezi'nin yıldönümünde İstiklal'de yürüyüş

Gezi'nin yıldönümünde İstiklal'de yürüyüş

Gezi'nin yıldönümünde İstiklal'de yürüyüş

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