Gezi'nin yıldönümünde İstiklal'de yürüyüş

CHP milletvekillerinin da aralarında bulunduğu bir grup, iftar vaktinde İstiklal Caddesi'nden Taksim Meydanı'na yürüdü.

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Çekya mültecilere kapılarını kapattı

Çekya İçişleri Bakanı Chovanec, "Parlamento seçimlerine kadar bir tane bile mülteci kabul edilmeyecek." dedi.