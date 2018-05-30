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Gıda intoleransı nedir

Gıda intoleransı; bir diğer adıyla 'besin duyarlılığı' veya 'gıda hassasiyeti' olarak biliniyor.

  1. Haberler
  2. Sağlık

Gıda intoleransı; bazı besinlere karşı duyulan hassasiyet olarak karşımıza çıkan bir rahatsızlıktır. Vücudumuzda çeşitli emzimlerin olmayışı bağırsak florasında bozukluklar veya geçirgen bağırsak sendromu gibi hastalıklar besinlerin bağırsaklarda parçalanmasını engeller.

Gıda intoleransı nedir

TEST YAPILIYOR

Bu rahatsızlığın önüne geçilmesi için ise bazı testler uygulanır. Bu teste ise 'Gıda intoleransı testi' adı verilir.

Gıda intoleransı nedir

BAZI SEMPTOMLARI OLUYOR

Besinlerin düzgün bir şekilde parçalanmaması CRP değerlerinin yükselmesine neden olur. Kişilerde yükselen değerler halsizlik, metabolizma yavaşlaması, bağırsak problemleri gibi semptomlarla karşılaşılıyor. Bu rahatsızlık geçici veya kalıcı olabilir.

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