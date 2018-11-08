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Gıda malzemelerinin arasında 110 kilogram eroin bulundu

Van'dan İstanbul'a giden tırın dorsesinde Çorum'da yapılan aramada, gıda malzemeleri bulunan çuvallara gizlenmiş 110 kilogram eroin ele geçirildi.

AA | 08.11.2018 - 13:03..
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Çorum'da polis ekiplerince yapılan operasyonda, gıda malzemelerinin arasına gizlenmiş 110 kilogram eroin bulundu.

Gıda malzemelerinin arasında 110 kilogram eroin bulundu

TIR DURDURULDU

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Osmancık ilçesindeki Bölge Trafik İstasyon Amirliği önündeki uygulama noktasında Van'dan İstanbul'a giden E.C'nin kullandığı tırı durdurdu.

Gıda malzemelerinin arasında 110 kilogram eroin bulundu

110 KİLOGRAM EROİN ELE GEÇİRİLDİ

Gıda ve çeşitli malzemeler yüklü tırda narkotik dedektör köpeği Panzer ile arama yapıldı. Köpeğin dorsedeki bazı eşyalara tepki vermesi üzerine çuvalları açan polis, üstteki gıda malzemesinin altında koliler içinde paketlenmiş halde 110 kilogram eroin ele geçirdi. Gözaltına alınan sürücü ile beraberindeki E.Y. emniyete götürüldü.

Gıda malzemelerinin arasında 110 kilogram eroin bulundu

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