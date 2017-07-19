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Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba

Yeni kabinede, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba oldu.

19.07.2017 - 14:22
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Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba

Başbakan Binali Yıldırım açıkladığı yeni kabinede, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı oldu.

ÇELİK'İN YERİNE FAKIBABA

Fakıbaba, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı görevini AK Parti Şanlıurfa milletvekili Faruk Çelik'ten devraldı.

AHMET EŞREF FAKIBABA KİMDİR?

6 Aralık 1951 tarihinde Birecik'de doğan Türk siyasetçi. 2009'da bağımsız olarak girdiği yerel seçimlerinde 77.997 oy alarak (%44) Şanlıurfa büyükşehir belediye başkanı seçilmiştir. 22 Ocak 2013'te, halen belediye başkanlığı görevini devam ettirirken, AK Parti'ye katılmıştır.

BİYOGRAFİSİ

Birecik Lisesini başarıyla tamamlayıp, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandı ve 1975 yılında mezun oldu. 1982 yılında İstanbul Taksim ilkyardım hastanesinde genel cerrahi uzmanlığını tamamladı.

Aynı yıl Iğdır Devlet Hastanesinde göreve başladı. 2 yıl Başhekimlik yaptıktan sonra 1984 yılında Birecik Devlet Hastanesine geçiş yaptı.

1992 yılında Şanlıurfa SSK Hastanesine tayin oldu. 1994-2004 yılları arasında 11 yıllık Başhekimlik hizmetinin ardından 28 Mart 2004 tarihindeki seçimlerde AKP'den belediye başkanlığına aday oldu ve kazandı.

29 Mart 2009 yerel seçimlerinde ise bağımsız aday oldu ve yine kazandı. Sonra'dan Saadet Partisi'ne katılmış ancak Numan Kurtulmuş'un partiden ayrılış nedenini göstererek partiden istifa etmiştir. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

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