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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2700 personel alacak

Bakan Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, gündemde olan personel alımı konusunda nihai aşamaya gelindiği bildirdi.

24.05.2017 - 15:32
  1. Haberler
  2. Ekonomi

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, personel alımına ilişkin, "Bakanlığımız bünyesine 2 bin, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğine (Tarım Kredi) 500, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumuna (TKDK) 200 olmak üzere toplam 2 bin 700 kişiyi istihdam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2700 personel alacak

SÖZLEŞMELİ PERSONEL OLACAKLAR

Bu kapsamda 2 bini Bakanlığın bünyesine, 500’ü Tarım Kredi'ye ve 200’ü de TKDK'ya olmak üzere toplam 2 bin 700 kişiyi istihdam edeceklerini belirten Çelik, bakanlık çatısı altında istihdam edilecek 2 bin kişinin Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesine göre sözleşmeli pozisyonda görev yapacağını kaydetti.

Çelik, ziraat, gıda, su ürünleri, balıkçılık teknolojisi, veteriner hekim gibi alanlardan istihdam edilecek 2 bin kişinin alımına ilişkin takvimi en kısa sürede açıklayacaklarını vurgulayarak, Tarım Kredi bünyesine alınacak 500 kişiye ilişkin olarak ise başvuru sürecinin devam ettiğine işaret etti.

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