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Gıda tazeliğini ölçen cihaz geliştirdiler

Üç elektronik bölümü öğrencisi yedikleri bozuk hamburgerden zehirlenince, başkalarının da zehirlenmemesi için gıdaların tazeliğini ölçen bir cihaz geliştirdi.

İHA | 12.05.2018 - 11:55..
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Bu yıl 12.’si Sivas’ta düzenlenen Endüstri Temalı 4.0 Yenilenebilir Enerji Kaynakları ’Uluslararası MEB Robot Yarışması’ ilginç çalışmalara ev sahipliği yaptı. Yarışmaya İstanbul’dan katılan İbrahim Özaydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-Elektronik bölümü öğrencileri ilginç bir projeye imza attı.

ZEHİRLENMELERİN ÖNÜNE GEÇMEK İSTİYORLAR

Fatih Asan, Doğukan Güçlü ve Ozan Alabağ yedikleri bozuk hamburgerden esinlenerek gıdaların tazeliğini ölçen bir cihaz geliştirdi. Cihaz sayesinde depolarda veya nakliye sırasında konteynerlerde de tazeliğinin ölçülebilmesini amaçlanırken aynı zamanda gıda zehirlenmelerinin de önüne geçilmesi amaçlandı.

Gıda tazeliğini ölçen cihaz geliştirdiler

Proje ortaklarından 11. sınıf öğrencisi Ozan Alabağ, yedikleri bozuk hamburgerden ilham aldıklarını belirtip, “Arkadaşlarımız ile yediğimiz hamburgerden zehirlenmiştik. Kendimizi çok kötü hissetmiştik. Bunun başkalarının da başına gelebileceğini düşündük. Üç arkadaş olarak akıllı gıda kasasını tasarlamaya karar verdik. Bu kasaya belirli sensörler ve materyaller ekledik. Bu makine gıdalardan aldığımız verileri işleyerek gıda zehirlenmelerinin önüne geçmeyi amaçladık. Elektronik üzerine eğitim aldığımız için sensörleri yakından tanıyoruz. Cihazımızın sensörler, monitör ve işlemciden oluşuyor. Tamamen bize ait kod yazdık. Montajı tamamladıktan sonra verileri doğru alıp almadığımızı test ettik. Verileri doğru aldığımızda, bu cihazın geliştirilmesi halinde insanların zehirlenmesinin önüne geçebileceğine kanaat getirdik" dedi.
Proje ortağı Doğukan Güçlü ise “İnsanlar meyve ve sebze alırken temiz olmasına, çürük olmamasına çok dikkat ediyor. Bu sayede insanlar teknik ve bilimsel olarak da meyve ve sebzelerin tazeliğini kontrol edebilecek, nakliyeleri sırasında bozulup bozulmadığı tespit edilebilecek" şeklinde konuştu.

Gıda tazeliğini ölçen cihaz geliştirdiler

Gıda tazeliğini ölçen cihaz geliştirdiler

Gıda tazeliğini ölçen cihaz geliştirdiler

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