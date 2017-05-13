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Gıda ürünleri alırken nelere dikkat etmeliyiz

İnsan sağlığı için marketlerden ürün alırken mutlaka dikkat etmemiz gereken hususlar vardır.

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  2. Sağlık

Her gün kendimiz yada çocuklarımız marketlere gidip ürün aldıklarını hesaba katarsak çok daha dikkatli olunması gerekiyor.

Küçük kontrollerle paramızı koruduğumuz gibi sağlığımıza gelecek olan zararları da engellemiş olacağız.

İşte en önemli hususlar;

AÇIK PAKET

Önceliğimiz paketi açık olan ürünleri satın almamak olmalıdır. Çünkü eğer bu ürün gıda ise ürün bozulmuş eğer farklı bir şey ise üründe eksilmeler olabilir.

Gıda ürünleri alırken nelere dikkat etmeliyiz

SON KULLANMA TARİHİ

Diğer önemli ve dikkat edilmesi gereken durum ise ürünün son kullanma tarihidir. İnsan sağlığı açısından son derece önemli olan bu husus gözden kaçırılmamalıdır. Aksi takdirde zehirlenme başta olmak üzere insan sağlığını olumsuz yönde etkileyebilir.

Gıda ürünleri alırken nelere dikkat etmeliyiz

TSE DAMGASI

Bir ürünü satın alırken, o ürünün TSE ya da TSEK markalarını taşıyıp taşımadığını kontrol etmeli; bu markaları taşımayan ürünler tercih edilmemelidir.

Gıda ürünleri alırken nelere dikkat etmeliyiz

Ürün almadan önce mutlaka yapmamız gerekenlerdir. Ufak bir dikkatsizlikten dolayı zehirlenerek sağlığımızı, paramızı ve geleceğimizi tehlikeye atmış oluruz.

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