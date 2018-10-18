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Gidene ağıt, kalana şiir: Göçüp Gidenler Koleksiyoncusu

Şermin Yaşar, Göçüp Gidenler Koleksiyoncusu’nda o çok özlediğimiz “insan”a bütün görkemiyle geri döndürüyor bizi...

Özel İçerik | 18.10.2018 - 11:12..
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Göçüp Gidenler Koleksiyoncusu

Bazen sanırım her şeyin ötesinde kalbinden geçen güzellikleri yansıtmanın bir yolunu bulmak gerekiyor. Şermin Yaşar bunu kitap yazmak dışında bir de sosyal medyada edindiği yer ile yapıyor. Hatta çoğumuz onu sadece “Oyuncu Anne” olarak tanıyor bile olabilir.

Evet, o, özellikle çocuklar için birçok kitabı olan bir yazar. Şimdi ise, Göçüp Gidenler Koleksiyoncusu ile selamlıyor bizi ve soruyor: “Hayat ne biriktirir bizim için?”

Sahi, hayat ne biriktirir bizim için?

Göçüp Gidenler Koleksiyoncusu - Şermin Yaşar

(Şermin Yaşar)

GÖÇÜP GİDENLER KOLEKSİYONCUSU

Yaşar’a göre, hayat bizim için saklamaya hazır olduklarımızı, bize yakışanları, ihtiyacımız olanları ve bizi büyütecekleri, bizi biz edecekleri biriktiriyor. Yaşamımız boyunca kırık döktüklerimiz, ertelediklerimiz, yaşayamadıklarımız, şehirler, kederler, gülüşler… Hepsi, ama hepsi var bu biriktirilenler arasında…

İçimizde ne çok soru var aslında. Yaşar da, işte o sorulardan birini biraz fazla sormuş yüreğine ve sonra gidenler için ağıt, kalanlar için bir şiir derken biriktirilmiş insan öykülerini toplamış kitabında. En çok hasretini çektiğimiz insan yüzümüzü gösteriyor bize.

Gülüşünüzün yanına biraz da keder koyup öyle açın sayfaları istiyor aslında. Çünkü ikisine de ihtiyacımız var…

Göçüp Gidenler Koleksiyoncusu - Şermin Yaşar

Göçüp Gidenler Koleksiyoncusu

Şermin Yaşar

Doğan Kitap

S.: 168

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