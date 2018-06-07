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Gigi Hadid ve Zayn Malik barıştı

Victoria’s Secret meleği Gidi Hadid ve şarkıcı Zayn Malik, barıştıklarını Instagram paylaşımıyla doğruladı.

Haber Merkezi | 07.06.2018 - 10:56..
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Geçen mart ayının ortasında ayrılık kararı aldığı açıklayan Victoria’s Secret meleği Gidi Hadid ve şarkıcı Zayn Malik, nisan sonunda barışma kararı almıştı.

23 yaşındaki Hadid ile 25 yaşındaki Malik çifti, New York sokaklarında dudak dudağa görüntülenmişti. Ancak bu tarihten sonra aşklarını gözlerden uzak yaşayan ve sosyal medyada herhangi bir paylaşımda bulunmayan çift, ﻿﻿aşklarını dünyaya duyurdu.

ÖPEREK DUYURDU

Gigi Hadid'in paylaştığı Instagram hikayesinde One Direction grubunun eski üyesi Malik'in, güzel modeli öptüğü görülüyor. Her ne kadar Zayn'ın yüzü görünmese de, dövmelerinden o olduğu anlaşıldı.

Gigi Hadid ve Zayn Malik barıştı

Gigi Hadid ve Zayn Malik barıştı

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