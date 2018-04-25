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Gilad Atzmon, İstanbul'da konser verdi

Ünlü İngiliz caz müzisyeni, yazar ve tanınmış Filistin aktivistlerinden Gilad Atzmon, İstanbul'da konser verdi.

AA | 25.04.2018 - 09:11..
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Ünlü İngiliz caz müzisyeni, yazar ve tanınmış Filistin aktivistlerinden Gilad Atzmon, 'Baba Konser' serisi kapsamında Kadıköy'deki Baba Sahne'de müzikseverlerle buluştu.

Gilad Atzmon, İstanbul'da konser verdi

AŞKIM GAZZE

Türkiye'de bulunduğu için memnuniyetini dile getiren sanatçı, Gaza Mon Amour (Aşkım Gazze) adlı şarkısıyla başladığı konserde, "Bu şarkı açıkçası benim için çok önemli. Yeryüzünün en cesur halkı için söyleyeceğiz. Filistin halkından bahsediyorum" diye konuştu.

SEVİLEN ŞARKILARINI SESLENDİRDİ

In a Sentimental Mood ile The Romantic Church adlı şarkılarının da aralarında bulunduğu bir repertuvarı yorumlayan sanatçıya, davulda Volkan Öktem, piyanoda Serkan Özyılmaz, bas gitarda Alp Ersönmez, gitarda Sarp Maden eşlik etti.

Gilad Atzmon, Kudüs'teki Rubin Müzik Akademisi'nde Caz ve Beste Bölümü'nde eğitim aldı. Exile (Sürgün) adlı albümü, BBC tarafından 2003'ün müzik albümü seçilen sanatçı, kariyeri boyunca 12 albüme imza attı.

Saksafonun yanı sıra klarnet ve farklı yerel sesli çalgılar da çalabilen Atzmon, eserlerinde siyasi temalar ile Ortadoğu müziğine yer verdi.

Sanatçının, Kafası Karışıklar için Kılavuz ile Tek ve Biricik Aşkım adlı romanları 24 dile çevrilirken, 2011'de yayınlanan "Göçebe Kimlik" kitabı ise 11 dilde yayımlanmıştı.

Gilad Atzmon, İstanbul'da konser verdi

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