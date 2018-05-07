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Gimbal nedir

Halk arasında horoz kafası olarak da bilinen gimbal, kameraların stabil halde tutulmasına yardımcı olan ekipmandır.

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Kameralar hayatımıza ilk girdiği andan bu yana yaşamımızın değişmez bir parçası haline geldi. Özellikle ayrı bir piyasa haline gelen kameralar günümüzde film çekilmerinden anı kaydına kadar birçok iş için kullanılmaktadır.

Kameralar kadar ilgi çeken bir diğer konu da kamera ekipmanları. Kameraların stabil halde kullanımı için geliştirilen tripod sistemi, durağan halde en net pozisyonda çekim yapmak için kullanılmakta. Peki ama hareketli çekimlerde oluşan sarsıntı nasıl önlenir?

Gimbal nedir

GİMBAL NEDİR

Günümüzde Youtuber'lar da dahil olmak üzere bir çok kişinin kullandığı gimbal, hareketli çekimlerde sarsıntı seviyesini sıfıra indirmek için kullanılmaktadır. Horoz kafası, tavuk kafası olarak da adlandırılan bu sistemin çalışma prensibi de bir o kadar ilginçtir.

Gimbal nedir

GİMBAL'IN ÇALIŞMA PRENSİBİ

Horoz kafası ve tavuk kafası olarak da bilinen bu cihaz, bu ismi, adının geldiği hayvanların hareketlerinden almaktadır. Horozların hareket halinde kafalarının sabit kalmasından yola çıkılarak oluşturulan bu teknoloji, hareket halinde sarsıntı etkisinin ortadan kaldırılması için kullanılmaktadır.

İki veya tek kol üzerinde yerleştirilen kamera, gimbal'ın üzerinde yer alan hidrolik veya manuel bir hareket sistemi ile çalışır. Koldan bağımsız bir yuva üzerinde çalışan horoz kafası motoru, kolların hareketinin aksine kafayı sabit tutmakta ve görüntüde hareket/sarsıntı etkisini kaldırmaktadır.

Günümüzde gimball teknolojisi İHA, kamera, cep telefonları için de kullanılmaktadır.

 

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