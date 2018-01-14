Gine Bissau'da başbakan görevden alındı

İsrail'in Gazze'nin tek ticari sınır kapısı Kerm Ebu Salim'in (Kerem Şalom) bugünden itibaren ikinci bir emre kadar kapatılacağı bildirildi.

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Kanada tarihinde ilk kez bir Türk şeref madalyası aldı

Ülke tarihinde ilk kez bir Türk, Kanada toplumuna üstün hizmetlerde bulunanlara verilen en büyük ödül olan "Kanada Şeref Madalyası" ile ödüllendirildi.