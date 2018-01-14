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Gine Bissau'da başbakan görevden alındı

Batı Afrika ülkesi Gine Bissau'da başbakanın görevden alındığı bildirildi.

AA | 14.01.2018 - 03:07..
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Ülke basınındaki haberlere göre, Devlet Başkanı Joze Mario Vaz, Kasım 2016'dan beri başbakanlık görevini yürüten Umaru Sissoko’yu görevden aldı.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), 16 Aralık’ta ülkede mutabakatla belirlenmiş bir başbakanın göreve getirilmesi için 30 gün süre tanımıştı. Bu süre yarın doluyor.

Gine Bissau'da başbakan görevden alındı

GİNE BİSSAU'DAKİ SİYASİ KRİZ

Gine ve Cape Verde’nin Bağımsızlığı İçin Afrika Partisi (PAIGC) üyesi Vaz, 2014’teki devlet başkanlığı seçimini kazanarak göreve gelmişti.

Devlet Başkanı Vaz ile dönemin Başbakanı Domingos Simoes Pereira arasında 2015 yılındaki sürtüşme, Vaz’ın "ülkede siyasi kriz çıkararak hükümeti dağıtmakla" suçladığı Pereira'yı görevden almasıyla sonuçlanmıştı.

Gine Bissau'da başbakan görevden alındı

Gine Bissau Devlet Başkanı Joze Mario Vaz

Vaz, PAIGC lideri olan Pereira’nın yerine partiden Baciro Dja’yı getirmişti.

Parlamentonun büyük çoğunluğunu oluşturan PAIGC, Dja’nın başbakanlığı kararının konsensus ile alınmadığı gerekçesiyle Vaz’a itiraz etmişti.

Taraflar, komşu ülke Gine Cumhuriyeti'nin başkenti Konakri’de 14 Ekim 2016’da imzalanan anlaşmayla başbakanların mutabakatla belirlenmesini kararlaştırmıştı.

Anlaşmanın ardından Dja’yı görevinden alan Vaz, Sissoko’yu başbakan tayin etmişti. Ancak PAIGC, Sissoko’nun da konsensus olmadan atandığını açıklamıştı.

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