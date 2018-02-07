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Gine'de ev kundaklandı: 5 çocuk öldü

Gine Cumhuriyeti'nin merkez bölgesindeki Kalinko kentinde bir evin kullanması sonucu 5 çocuk hayatını kaybetti.

AA | 07.02.2018 - 21:59..
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Gine'de ev kundaklandı: 5 çocuk öldü

Bölgesel Yönetim Bakanı Bourema Conde, ulusal televizyon kanalı RTG'ye yaptığı açıklamada, kimliği belirlenmeyen kişilerin bir evi kundaklanması sonucu aynı aileden 5 çocuğun hayatını kaybettiğini söyledi.

"SEÇİMLERE GÖLGE DÜŞÜRMEK İÇİN YAPILMIŞ OLABİLİR"

Olayın faillerinin bulunması için çalışma başlatıldığını belirten Bourema, olayın, ülkede pazar günü sükunet içinde yapılan yerel seçimlere gölge düşürmek amacıyla planlanmış olabileceğini ifade etti.

Birleşmiş Milletler (BM) Batı Afrika Temsilcisi Muhammed İbn Chambas da basına yaptığı açıklamada, çocukların hayatını kaybetmesinin üzüntü verici olduğunu dile getirdi. Chambas, buna rağmen ülkedeki seçimlerin selamet içinde yapılmasının memnuniyet verici olduğunun altını çizdi.

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