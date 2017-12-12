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Ginseng nedir

Ginseng, afrodizyak ve cinsel uyarıcı etkisi olduğu bilinen kökleri faydalı bir bitkidir.

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İlk olarak 5000 yıl önce, Kuzey Çin’in dağlık bölgelerinde keşfedilen ginseng bitkisi ilk olarak yemek olarak kullanılırken zamanla tedavi edici etkisinin bulunduğu tespit edilmiştir.

Geleneksel Çin tıbbında önemli bir yere sahip olan bu bitkinin kökleri insan vücuduna benzetilmektedir. Bitkinin yaprakları kökleri kadar faydalı değildir.

Asyanın dağlık bölgelerinde yetişen bitkinin “Panax” cins ve “Araliaceae” ailesine ait 11 ginseng türü bulunuyor. En değerli türleri ise Panax quinquefolius ve Panax ginseng’dir.

Ginseng nedir

Genellikle tedavi edici etkisi nedeniyle kullanılan ginseng bitkisi bir bitkisel ilaç olarak kabul edilir ve geleneksel Çin tıbbında kullanılan önemli bir bileşendir.

Diyabet, erkeklerde cinsel fonksiyon bozuklukları, kan şekerini düşürmek ve kan kolestrolünü azaltmak için kullanılır. Ayrıca, afrodizyak ve uyarıcı etkisi olduğu bilinen bitki bir anti-aging maddesidir.

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