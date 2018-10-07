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Girdiği binada uyuyakalan Furkan, 15 saat sonra bulundu

İzmir'de kaybolan bir çocuk, 15 saat sonra bir binada uyur vaziyette bulundu.

DHA | 07.10.2018 - 12:51..
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İzmir'in Torbalı ilçesinde, dün akşam saatlerinden itibaren kendisinden haber alınamayan 11 yaşındaki Furkan Kiraz, bu sabah AKUT ve AFAD destekli arama çalışmasıyla bulundu. Küçük çocuğun jandarmadaki ifadesinde oyun oynadıktan sonra yorulduğu için girdiği binada uyuyakaldığını söylediği belirtildi.

KAYIP İLANI VERİLDİ

Ayrancılar Mahallesi'nde yaşayan Sema- Ekrem Kiraz çiftinin çocuğu Furkan, dün öğleden sonra çocuk parkında arkadaşıyla birlikte oynamaya başladı. Saat 18.00 sıralarında ortadan kaybolan Furkan'dan haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.Girdiği binada uyuyakalan Furkan, 15 saat sonra bulundu

Bölgede jandarmanın yaptığı arama çalışması sonuçsuz kalınca AKUT ve AFAD ekiplerinden de yardım istedi. Özel eğitim köpekleriyle bölgede arama yapan ekiplerin gece boyunca çalışmaları sonuçsuz kaldı.Girdiği binada uyuyakalan Furkan, 15 saat sonra bulundu

BİNADA UYURKEN BULUNDU

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte karadan yürütülen arama çalışmaları havadan da drone ile desteklendi.Girdiği binada uyuyakalan Furkan, 15 saat sonra bulundu

Bugün saat 09.00 sıralarında bölgede yaya olarak dolaşan Furkan'a ekipler ulaştı. Herhangi bir sağlık sorunu bulunmayan Furkan, karakola götürüldü. Evlatlarına sağ olarak kavuşan anne ve baba büyük mutluluk yaşadı. Karakolda ifadesine başvurulan Furkan'ın oyun oynarken yorulduğu için üç katlı bir binaya girdiğini ve burada uyuyakaldığını söylediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Girdiği binada uyuyakalan Furkan, 15 saat sonra bulundu

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