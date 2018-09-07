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Girdiği düğün salonundan 10 kilo kuru yemiş çaldı

Karaman'da bir düğün salonuna giren hırsız, mutfakta bulunan 10 kilo kuru yemişi çalarak kayıplara karıştı.

İHA | 07.09.2018 - 17:53..
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Hisar Mahallesinde meydana gelen olayda, düğün salonu önüne gelen kimliği belirsiz bir hırsız, önce etrafı kontrol etti. Daha sonra salon içerisinde ve çevrede kimsenin olmadığını gören hırsız, zorlayarak açtığı pencereden içeriye girdi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Direkt olarak salonun mutfağına giden hırsız, dolapta poşet içerisinde bulunan yaklaşık 10 kilo kuru yemişi çalarak kaçtı. Hırsızın rahat tavırları ise dikkatlerden kaçmadı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını alan polis ekipleri, hırsızlık olayını gerçekleştiren kişiyi yakalayabilmek için çalışma başlattı.

Girdiği düğün salonundan 10 kilo kuru yemiş çaldı

Girdiği düğün salonundan 10 kilo kuru yemiş çaldı


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