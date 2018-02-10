Giresun 1 haftada ikinci şehidini verdi

Priştine'de bir derneğin organize ettiği YPG/PKK terör örgütü propagandası engellendi.

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Sağlık Bakanı: Acil hastalardan ücret alınmayacak

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, hastane ruhsatı olan her yerde acil hastalara bakılacağını ve bu hastalardan ücret alınmayacağını duyurdu.