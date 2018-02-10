taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
113.590
USD
3,8225
EURO
4,6841
ALTIN
161,57
PETR
62,5800

Giresun 1 haftada ikinci şehidini verdi

Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit düşen Uzman Çavuş Hamza Karacaoğlu’nun acı haberi Giresun’daki baba ocağına ulaştı.

İHA | 10.02.2018 - 23:54..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin’de terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarına yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit düşen Uzman Çavuş Hamza Karacaoğlu’nun (26) Giresun’un Çamoluk ilçesine bağlı Kılıçtutan köyünde oturan ailesine acı haber askeri yetkililer tarafından verildi. Şehit Karacaoğlu’nun 3 sene önce evlendiği öğrenildi.

Zeytin Dalı Operasyonu’nda bir hafta önce de Tankçı Uzman Çavuş Ufuk Aktağ’da şehit düşmüş ve Şebinkarahisar ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verilmişti.

Giresun 1 haftada ikinci şehidini verdi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Afrin şehidinin ateşi Gaziantep’e düştü

Afrin şehidinin ateşi Gaziantep’e düştü

14
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM