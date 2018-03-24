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Giresun'da 4 farklı yerde orman yangını çıktı

Güresun'un farklı ilçelerinde olmak üzere 4 farklı yerde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangınlar kontrol altına alındı.

İHA | 24.03.2018 - 05:47..
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Giresun merkez Alınca köyü ile Görele ilçesi Daylı köyü, Espiye ilçesi Cibril Mahallesi ve Bulancak ilçesindeki ormanlık alanlarda yangın çıktı. Ormanlık alanda çıkan yangınlar yapılan müdahaleler sonucu söndürüldü.

Giresun'da 4 farklı yerde orman yangını çıktı


EVLERE SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ

Poyraz şeklinde esen rüzgarında etkisiyle şiddetini arttıran alevler daha sonra rüzgarın etkisini kaybetmesi ve ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Merkez ilçe ve diğer üç ilçede çıkan yangınlarda zarar gören alanların fazla büyük olmadığı bilgisine ulaşılırken çıkan yangınlarla ilgi zarar tespit ve yangın çıkış nedeninin sabah yapılacak incelemeyle araştırılacağı öğrenildi.

Giresun'da 4 farklı yerde orman yangını çıktı


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