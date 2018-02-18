Giresun'da 65 milyon yıllık ammonit fosili bulundu

Nesli tükenmiş deniz canlısı olan salyangoz gibi deniz canlılarına benzeyen ammonitler, jeolojik olaylar sonucu kayaçlara karışarak günümüze kadar ulaştı.

ARAZİ ÇALIŞMALARINDA BULUNDU

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilimleri Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Fergan Karaer ve öğrencilerinin arazi çalışması sırasında Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde buldukları ammonit fosili milyonlarca yıl öncesine dayanıyor. Kayaçlara karışarak günümüze kadar şeklini koruyan ammonit, öğrencilere ders materyali olarak gösteriliyor.

DERS MATERYALİ OLARAK KULLANILACAK

Salyangoz fosilini arazi çalışması sırasında bulduklarını belirten Yrd. Doç. Dr. Fergan Karaer, "Bizim alanımız bitkiler. Giresun Şebinkarahisar’da bitki incelemesi yaparken bu ammoniti bulduk. Bu ammonit fosili 65 ila 99 milyon yıllık. Yer bilimi dersinde bu ammoniti öğrencilere ders materyali alarak gösteriyoruz. Amacımız öğrencilerin ilgilerini çekerek başarılarına katkı sağlamak." dedi.