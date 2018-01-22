Giresun'da bir kişi baygın köpeği otoyola attı

Giresun'da yaşayan iki arkadaş yol kenarında canlı yayın yaparken, kameralarını çevirdiği yolda bir olaya denk geldi. Orta yaşlarda bir şahsın, baygın köpeği otoyola attığı anlar sosyal medyada yapılan canlı yayına yansıdı.

KÖPEK KARADENİZ SAHİL YOLUNDA EZİLDİ

Bir süre olayın şoku ile ne yapacağını şaşıran iki kız arkadaş, köpeği yol ortasından almak için hareket ettiklerinde trafikte seyir eden araçlar talihsiz köpeği fark edemeyerek üzerinde geçti. Vicdanları sızlatan bu görüntüler sosyal medyada paylaşılmasının ardından tepkiler çığ gibi büyüdü.

Öte yandan köpeği yola atan şahsın aklı dengesinin bozuk olduğu tahmin ediliyor.