taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
115.147
USD
3,8236
EURO
4,6771
ALTIN
163,63
PETR
68,8400

Giresun'da bir kişi baygın köpeği otoyola attı

Giresun'da bir üst geçitten sosyal medyada canlı yayın yapan iki arkadaş, baygın köpeğin oto yola atışını görüntüledi.

İHA | 22.01.2018 - 07:39..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Giresun'da yaşayan iki arkadaş yol kenarında canlı yayın yaparken, kameralarını çevirdiği yolda bir olaya denk geldi. Orta yaşlarda bir şahsın, baygın köpeği otoyola attığı anlar sosyal medyada yapılan canlı yayına yansıdı.

Giresun'da bir kişi baygın köpeği otoyola attı

KÖPEK KARADENİZ SAHİL YOLUNDA EZİLDİ

Bir süre olayın şoku ile ne yapacağını şaşıran iki kız arkadaş, köpeği yol ortasından almak için hareket ettiklerinde trafikte seyir eden araçlar talihsiz köpeği fark edemeyerek üzerinde geçti. Vicdanları sızlatan bu görüntüler sosyal medyada paylaşılmasının ardından tepkiler çığ gibi büyüdü.

Öte yandan köpeği yola atan şahsın aklı dengesinin bozuk olduğu tahmin ediliyor.

Giresun'da bir kişi baygın köpeği otoyola attı

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Lavrov: ABD'nin eylemleri Türkiye'yi çıldırttı

Lavrov: ABD'nin eylemleri Türkiye'yi çıldırttı

62
Fransa BMGK'yi Suriye için toplayacak

Fransa BMGK'yi Suriye için toplayacak

243
Afrin'de obüsler YPG'yi vurmaya başladı

Afrin'de obüsler YPG'yi vurmaya başladı

139
Hatay'da Türk askeri kurban kesilerek uğurlandı

Hatay'da Türk askeri kurban kesilerek uğurlandı

51
Mattis: Türkiye endişeli ve bizi uyarmıştı

Mattis: Türkiye endişeli ve bizi uyarmıştı

47
Suriye Geçici Hükümeti Menbiç'e girdi

Suriye Geçici Hükümeti Menbiç'e girdi

38
Türk jetleri Hatay'a roket atan PYD mevzilerini vurdu

Türk jetleri Hatay'a roket atan PYD mevzilerini vurdu

32
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM