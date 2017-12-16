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Giresun'da bir terörist iş makinesinin operatörüne teslim oldu

Giresun'da 3 gündür yaylada kaldığını belirten bir terörist, önüne çıkan kar temizleme makinasinin operatörüne teslim oldu.

DHA | 16.12.2017 - 06:00..
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Giresun'da bir terörist iş makinesinin operatörüne teslim oldu

3 gündür bölgede olduğunu ve bir eve girerek orada kaldığını itiraf eden terörist, "Dün teslim olacaktım ama korktum. 3 gündür bulgurla besleniyorum" dedi. Günlerdir yaylada kaldığını belirten teröristin uzun süre yürümekten bitkin düştüğü görüldü.Giresun'da bir terörist iş makinesinin operatörüne teslim oldu

"KARNIMI BULGUR İLE DOYURDUM"

Başında kep elinde eldiven bulunan terörist ellerini havaya kaldırarak iş makinasi sürücüsüne "Ben teslim olmak istiyorum. Yardım edin. 3 gündür yaylada bir eve girdim tek kaldım, karnımı bulgur ile doyurdum. Üstümdeki kıyafetlerimi de evde bulduğum elbiseler ile değiştirdim. Ondan önceki gün teslim olmak istedim, fakat korktum, vazgeçtim. Bugün ise teslim olmak için kırsaldan indim" dediği belirltildi.

2 HAFTA ÖNCEKİ ÇATIŞMADA YER ALMIŞ

Görevlilere adının Ziya Y. olduğunu söyleyen teröristin, 2 hafta önce ilçe kırsalında güvenlik güçleriyle PKK'lılar arasında çıkan çatışmada yer aldığını, ardından da çanta ve silahını bırakarak kaçtığını itiraf ettiği öne sürüldü.

OPERASYONLAR YOĞUNLAŞTIRILDI

Teröristin kimliğiyle ilgili resmi açıklama yapılmazken, bölgede, 4-5 kişilik bir grup oldukları tahmin edilen PKK'lıların etkisiz hale getirilmesi amacıyla operasyonlar sürdüğü bildirildi. Karla kaplı bölgede operasyona zırhlı araçların da destek verdiği bildirildi.

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