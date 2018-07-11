Giresun'da denize giren 3 çocuktan 2'si boğuldu

Bahçelievler Mahallesi Eğrice mevkisinde 2'si kardeş biri kuzen oldukları öğrenilen 8-10 yaşlarındaki 3 çocuk serinlemek için denize girdi.
AKINTIYA KAPILDILAR
Çocukların akıntıya kapılarak kaybolduğunu gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, AKUT, Sahil Güvenlik ve Giresun Belediyesi itfaiye ekipleri çalışma başlattı.
TEDAVİ ALTINA ALINDI
Arama çalışmalarında ekipler bir çocuğa sağ, ikisinin ise cesedine ulaştı.
Kurtarılan çocuk, Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.