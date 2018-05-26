Giresun'da dilencinin üzerinden çıkan paralar

Giresun'da belediye zabıta ekipleri ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde dilencik yapanlara yönelik operasyon düzenledi.
PARA CEZASI KESTİLER
Ekipler, namaz vakitlerinde cami önlerinde cemaatten, çevredeki esnaftan ile ana caddelerde vatandaşlardan para isteyen 9 kişiyi yakaladı.
Bu kişilere, Kabahatler Kanunu uyarınca işlem yapılarak para cezası uygulandı. Kişi başına yaklaşık 140 TL para cezası kesilirken, dilencilerin üzerlerindeki paralara da el konuldu.
3 SAATTE 285 TL
Uygulamada polis ekipleri, dilencilik yaptığı tespit edilen S.Ç. adlı kadının çantası incelendi. Çantada, 285 TL'lik madeni para çıktı. S.Ç.'nin parayı iftar sonrası yaklaşık 3 saatte topladığı öğrenildi.