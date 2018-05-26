Giresun'da dilencinin üzerinden çıkan paralar

Gümüşhane'de bozayı ve yavrusu ile tilki görüntülendi

1 Porsche'dan oyuncak arabalara geri çağrı Dünyaca ünlü spor araba markası Porsche, kendi adıyla üretilen ahşap oyuncak arabaların küçük çocuklarda boğulmaya neden olabileceği için iade edilmesini istedi.

2 CHP ile Saadet Partisi arasında Madımak krizi CHP'liler, Saadet Partisi üyelerine yönelik yapılan saldırıya Temel Karamollaoğlu'nun sözleriyle göndermede bulundu.

3 Tamer Tuna, Trabzonspor'un teklifini kabul etti Trabzonspor Genel Koordinatörü Özkan Sümer, teknik direktörlük için Tamer Tuna ile görüştüklerini ve olumlu cevap almaya yakın olduklarını kaydetti.

4 Karamollaoğlu Madımak'ta pencere açmadılar öldüler dedi 1993'ten beri 25 yıldır Sivas'ı Madımak'ı dilinden düşürmeyenler sessizliğe büründü.

5 Faruk Sabancı'nın mısır pazarlığı Daha önce giydiği 244 bin TL değerindeki montuyla çok konuşulan Faruk Sabancı, Bebek’te bir seyyar satıcıdan mısır alırken objektife takıldı.

6 Ek gösterge artışı ile memurlara yüksek zam geliyor Dört meslek grubunun emekli aylığı, 3000 ek göstergeye tabi olup 25 yıl hizmeti bulunan ve 1/4’ünden emekli olanlar için 2 bin 950 lirada eşitlenecek.