Giresun'da El Bab şehidi uğurlandı

1 Sırplar Kosova’da savaş istemiyor Belgrad merkezli bir araştırma şirketi tarafından yapılan ankete göre; Sırplar Kosova'da savaş istemiyor.

2 Avrupa Komisyonu Türkiye’nin büyüme tahminini düşürdü Avrupa Komisyonu, Türkiye’nin 2017 yılı için büyüme tahminini yüzde 3’ten yüzde 2.8’e düşürdü.

3 Fransa'da gerginlikler sürüyor: 48 gözaltı Fransa'da polisin bir gence copla cinsel saldırıda bulunmasına karşı yapılan gösterilerde 48 kişi gözaltına alındı.

4 Ukrayna, Kırım Tatar Birliği'nin üssüne el koydu Rusya'nın üç yıl önce ilhak ettiği Çongar ilçesinde bulunan Kırım Tatar gönüllü müfrezesine, Ukrayna askerleri tarafından el konuldu

5 Kılıçdaroğlu'ndan Suriye çıkışı CHP Lideri, "Benim çocuklarım orada savaşıyor, şehit oluyor, onların çocukları burada zevki sefa içinde" dedi.

6 United Airlines pilotu yolcuları korkuttu ABD'de sefere hazırlanan uçağa üniformasız ve geç gelen pilot "Kusura bakmayın kocamdan boşanıyorum" diyerek uçuş izni istedi..