Giresun'da El Bab şehidi uğurlandı

Ordu-Giresun Havalimanı’na dün akşam askeri uçakla getirilen şehidin naaşı, Görele ilçe Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, öğle saatlerinde tören için buradan alınarak Görele Cumhuriyet Meydanı’na getirildi.
EL BAB ŞEHİDİNE VEDA
Annesi Hülya Yayla, babası Ethem Yayla ve yakınları burada uzun süre tabutun başında göz yaşı dökerek dua ederken, annesinin sürekli oğlunun fotoğrafına sarılıp öptüğü gözlendi.
BİNLERCE KİŞİ ŞEHİDİ UĞURLADI
Şehit teğmenin cenaze törenine Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, Vali Hasan Karahan, CHP Milletvekili Bülent Bektaşoğlu, Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu, Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan ile binlerce kişi katıldı.