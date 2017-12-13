Giresun'da elektrikli battaniyeden çıkan yangın can aldı

Kullandığı elektrikli battaniyeden çıkan yangında ağır yaralanan 80 yaşındaki Sevim Seyhan, Giresun Üniversitesi Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

KIZI ODADAN ÇIKARDI HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Akşam 22:30 sıralarında 80 yaşındaki Sevim Seyhan'ın kullandığı elektrikli battaniyede oluşan elektrik kaçağı sonrası priz alev aldı. Prizin patlama sesini duyan yaşlı kadının damadı ve kızı odaya girerek Seyhan’ı odadan dışarı çıkardılar. Olayın ardından evin bulunduğu mahalleye çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye sevk edildi.

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TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri bilinci kapalı şekilde olan kadına ilk müdahaleyi yaptı. Kalbi ve solunumu duran Seyhan yapılan müdahalenin ardından Giresun Üniversitesi Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Seyhan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Dumandan etkilenen Seyhan’ın kızı ve damadının ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.