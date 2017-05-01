Giresun'da eski damat dehşeti

Yeşilpınar köyünde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, kendilerine ait mısır tarlasında oğluyla birlikte çalışan Tevfik Sakal ile bir süre önce kızından boşanan eski damadı ve akrabası Cemil Sakal arasında tartışma çıktı.

AKRABASI VE ESKİ KAYINPEDERİNİ VURDU

Tartışmanın büyümesi üzerine Cemil Sakal, av tüfeğiyle Tevfik Sakal ile oğlu Servet Sakal’a ateş etti. Tevfik Sakal, vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla olay yerinde hayatını kaybederken, oğlu Servet Sakal yaralandı.

Olayın ardından Cemil Sakal gözaltına alınırken, yaralanan Servet Sakal Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.