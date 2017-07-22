Giresun'da FETÖ operasyonu: 16 gözaltı

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün gizli haberleşme programı "ByLock"u kullananlara yönelik operasyonlar devam ediyor.

Giresun merkezli İstanbul, Sivas, Kahramanmaraş, Ankara ve Yozgat'ta belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 16 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Giresun'da daha önce gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevk edildi, 2 kişi ise tutuklanarak cezaevine konuldu. 3 kişi savcılık sorgulamasının ardında serbest kaldı. 2 kişi ise mahkeme tarafından adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.