Giresun'da hamsinin kilosu 5 liraya düştü

Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan, Doğu Karadeniz'de son günlerde özellikle palamut ve hamsi bereketi yaşandığını söyledi.

Teknelerin barınak ve limanlara bol miktarda balıkla döndüğüne işaret eden Arslan, avcılığın bollaşmasının fiyat etiketlerine de olumlu yönde yansıdığını aktardı.





Arslan, palamudun fiyatında ciddi düşüş gözlemlendiğini vurgulayarak, "Sezona kötü başlayan avcılığın bu aydan itibaren bollaşmasını bekliyorduk ki beklediğimiz gibi de oldu. Şuanda Doğu Karadeniz'de palamut bereketi yaşanıyor. Hava şartlarının istediğimiz gibi gitmesi durumunda palamut avının kasım ayı sonlarına kadar süreceğini umut ediyoruz." dedi.





PALAMUTUN TANESİ 2 LİRA

Tezgahları, bölgede avlanan hamsinin süslemeye başladığına dikkati çeken Arslan, "Hamside artık sezon başladı. Bir kaç gün önce kilosu 10-15 liradan satılan hamsi, avının artmasıyla bugün 5 liraya düştü. Büyüklüğüne göre tanesi 15 ile 10 liradan satılan palamut ise 2 liraya geriledi." diye konuştu.





Arslan, avcılığın artmasının balıkçının, fiyatların düşmesinin de vatandaşların yüzünü güldürdüğünü sözlerine ekledi.