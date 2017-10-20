taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
108.975
USD
3,6685
EURO
4,3331
ALTIN
151,01
PETR
56,7100

Giresun'da hamsinin kilosu 5 liraya düştü

Giresun'da balıkçıların ağlarına daha fazla takılmaya başlayan palamudun tanesi 2 liraya, hamsinin kilogram fiyatı ise 5 liraya geriledi.

20.10.2017 - 13:58
  1. Haberler
  2. İç Haber

Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan, Doğu Karadeniz'de son günlerde özellikle palamut ve hamsi bereketi yaşandığını söyledi.

Teknelerin barınak ve limanlara bol miktarda balıkla döndüğüne işaret eden Arslan, avcılığın bollaşmasının fiyat etiketlerine de olumlu yönde yansıdığını aktardı.

Giresun'da hamsinin kilosu 5 liraya düştü

Arslan, palamudun fiyatında ciddi düşüş gözlemlendiğini vurgulayarak, "Sezona kötü başlayan avcılığın bu aydan itibaren bollaşmasını bekliyorduk ki beklediğimiz gibi de oldu. Şuanda Doğu Karadeniz'de palamut bereketi yaşanıyor. Hava şartlarının istediğimiz gibi gitmesi durumunda palamut avının kasım ayı sonlarına kadar süreceğini umut ediyoruz." dedi.

Giresun'da hamsinin kilosu 5 liraya düştü

PALAMUTUN TANESİ 2 LİRA

Tezgahları, bölgede avlanan hamsinin süslemeye başladığına dikkati çeken Arslan, "Hamside artık sezon başladı. Bir kaç gün önce kilosu 10-15 liradan satılan hamsi, avının artmasıyla bugün 5 liraya düştü. Büyüklüğüne göre tanesi 15 ile 10 liradan satılan palamut ise 2 liraya geriledi." diye konuştu.

Giresun'da hamsinin kilosu 5 liraya düştü

Arslan, avcılığın artmasının balıkçının, fiyatların düşmesinin de vatandaşların yüzünü güldürdüğünü sözlerine ekledi.

İlginizi Çekebilir
Cumhurbaşkanlığı korumalarına yeni yerli silah
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koruma ekibi, Milli Piyade Tüfeği ailesinden MPT-55 Tüfeği'ni kullanmaya başladı.
Elindeki uyuşma için hastaneye gitti, kolundan oldu
Antalya'da, elindeki uyuşma için gittiği hastanede yanlış tedavi ile kangren olan kolu kesilen Müjgan Akkuş psikolojik tedavi görüyor.
Yunanistan’da ihbar edilen DEAŞ'lı yakalandı
Yunanistan’daki DEAŞ mensubu olduğu ihbar edilen bir şüpheli sığınmacı Dedeağaç'ta gözaltına alındı.
Ünlülerin korkulu rüyası hackerlara operasyon
Oyuncu Tamer Karadağlı, emniyete giderek ünlülerin sosyal medya hesaplarını çalan şüphelileri yakalayan polis ekiplerine teşekkür etti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İPhone 8 İstanbul'da satışa çıktı

İPhone 8 İstanbul'da satışa çıktı

508
Kerem Demirbay Fatih Terim'i yalanladı

Kerem Demirbay Fatih Terim'i yalanladı

87
Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal yaşananları anlattı

Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal yaşananları anlattı

142
Deniz Baykal'ın sağlık durumu: Kötüye gidiş yok

Deniz Baykal'ın sağlık durumu: Kötüye gidiş yok

46
Peşmerge ile Irak ordusu arasında çatışma çıktı

Peşmerge ile Irak ordusu arasında çatışma çıktı

95
Brad Pitt'in yeni aşka yelken açtığı iddia edildi

Brad Pitt'in yeni aşka yelken açtığı iddia edildi

48
Kerkük-Süleymaniye yolunun uydudan çekilen fotoğrafı

Kerkük-Süleymaniye yolunun uydudan çekilen fotoğrafı

80
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM