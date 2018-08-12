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Giresun'da işçileri taşıyan minibüs uçuruma yuvarlandı

Bulancak ilçesinde mevsimlik fındık işçilerini taşıyan minibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

İHA | 12.08.2018 - 11:44..
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Bulancak ilçesinin Şemsettin mahallesi Sisin mevkiinde, sabah saatlerinde mevsimlik fındık işçilerini fındık bahçesine götüren sürücüsü henüz belirlenemeyen minibüs, yağış dolayısıyla kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu uçuruma yuvarlandı.

Giresun'da işçileri taşıyan minibüs uçuruma yuvarlandı

AYNI AİLEDEN 3 KİŞİ ÖLDÜ

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, devrilen aracın altında kalan Muammer Üstün, eşi Hatun Üstün ve oğulları Kadir Üstün’ün hayatlarını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan 12 kişi ise ambulanslarla Giresun ve Bulancak Devlet Hastanelerine sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Giresun'da işçileri taşıyan minibüs uçuruma yuvarlandı

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