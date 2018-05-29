Giresun'da meydana gelen heyelan ulaşımı aksattı

Antalya, Kepez Belediyesi, lise son sınıf ve mezunlar için ücretsiz deneme sınavı düzenledi.

Ankara'da zihinsel engelli 16 öğrencinin çektikleri 34 fotoğraftan oluşan 'Bu fotoğrafları BEN çektim' başlıklı sergi açıldı.

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Ertesi gün pasaport randevusu uygulaması başladı

İstanbul'da yoğun olan pasaport randevu sisteminde değişiklik yapıldı. Yeni uygulamaya göre İstanbul'da her gün 4 bin 500 pasaport randevusu alınabilecek.