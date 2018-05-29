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Giresun'da meydana gelen heyelan ulaşımı aksattı

Espiye ilçesinde, şiddetli yağışın ardından meydana gelen heyelanda, tünel girişine biriken topraklar nedeniyle, Karadeniz Sahil Yolu tek yönde ulaşıma kapandı.

DHA | 29.05.2018 - 13:57..
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Giresun'da bugün sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla şiddetini artıran yağış, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Giresun'da meydana gelen heyelan ulaşımı aksattı

TOPRAK YIĞINLARI YOLU KAPATTI

Giresun- Trabzon yolu Espiye ilçesi mevkisinde, aşırı yağışlarla birlikte oluşan heyelanla yola sürüklenen toprak yığınları, Karadeniz Sahil Yolu tünel girişinin tek yönde ulaşıma kapanmasına neden oldu.

Giresun'da meydana gelen heyelan ulaşımı aksattı

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Yolda araç kuyruğu oluşurken, ekipler de yol açma çalışması başlattı. Karayolları ekiplerinin çalışmalarının ardından yol, ulaşıma yeniden açıldı.

Yolun bazı kesimlerinde ise su birikintileri nedeniyle trafiği aksattı.

Giresun'da meydana gelen heyelan ulaşımı aksattı

Giresun'da meydana gelen heyelan ulaşımı aksattı

Giresun'da meydana gelen heyelan ulaşımı aksattı

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