Giresun'da meydana gelen heyelan ulaşımı aksattı

Giresun'da bugün sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla şiddetini artıran yağış, ulaşımda aksamalara neden oldu.
TOPRAK YIĞINLARI YOLU KAPATTI
Giresun- Trabzon yolu Espiye ilçesi mevkisinde, aşırı yağışlarla birlikte oluşan heyelanla yola sürüklenen toprak yığınları, Karadeniz Sahil Yolu tünel girişinin tek yönde ulaşıma kapanmasına neden oldu.
UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU
Yolda araç kuyruğu oluşurken, ekipler de yol açma çalışması başlattı. Karayolları ekiplerinin çalışmalarının ardından yol, ulaşıma yeniden açıldı.
Yolun bazı kesimlerinde ise su birikintileri nedeniyle trafiği aksattı.