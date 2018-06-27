Giresun'da otomobil ve kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

Hacı Hüseyin Mahallesi Çerkez mevkiinde ilerleyen Yunus Ekşi, karşı yönden gelen Arif Öztürk ile kafa kafaya çarpıştı.

ARAÇTA SIKIŞAN KİŞİ KURTARILDI

Kazada Yunus Ekşi araç içinde sıkışırken, Şükran Ekşi ve Arif Öztürk yola savruldu. Çevredekilerin ilk müdahalesinin ardından kaza yerine çok sayıda polis ve 112 ekibi sevk edildi.

Araçta sıkışan Yunus Ekşi’yi Giresun Belediyesi itfaiye ekipleri sıkıştığı yerden çıkartırken, diğer yaralılar ise ambulanslar ile hastanelere sevk edildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlatırken, yaralıların bilinçlerinin açık, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



