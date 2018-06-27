taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.408
USD
4,6133
EURO
5,3756
ALTIN
186,68
PETR
76,2700

Giresun'da otomobil ve kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

Giresun'da meydana gelen kazada bir otomobile ile kamyonet çarpıştı. İki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada, 3 kişi yaralandı.

İHA | 27.06.2018 - 00:14..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Hacı Hüseyin Mahallesi Çerkez mevkiinde ilerleyen Yunus Ekşi, karşı yönden gelen Arif Öztürk ile kafa kafaya çarpıştı.

Giresun'da otomobil ve kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

ARAÇTA SIKIŞAN KİŞİ KURTARILDI

Kazada Yunus Ekşi araç içinde sıkışırken, Şükran Ekşi ve Arif Öztürk yola savruldu. Çevredekilerin ilk müdahalesinin ardından kaza yerine çok sayıda polis ve 112 ekibi sevk edildi.

Araçta sıkışan Yunus Ekşi’yi Giresun Belediyesi itfaiye ekipleri sıkıştığı yerden çıkartırken, diğer yaralılar ise ambulanslar ile hastanelere sevk edildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlatırken, yaralıların bilinçlerinin açık, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Giresun'da otomobil ve kamyonet çarpıştı: 3 yaralı


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kılıçdaroğlu istifasını isteyen 2 kişiyi ihraç edecek

Kılıçdaroğlu istifasını isteyen 2 kişiyi ihraç edecek

53
HDP'li Ertuğrul Kürkçü'den CHP'lileri kızdıran paylaşım

HDP'li Ertuğrul Kürkçü'den CHP'lileri kızdıran paylaşım

6
Giresun'da otomobil ve kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

Giresun'da otomobil ve kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM