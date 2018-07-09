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Giresun’da PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit

Güce ilçesinde güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada, 1 askerimiz şehit oldu.

DHA | 09.07.2018 - 10:43..
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Giresun'un Güce ilçesine bağlı Körükbelen Yaylası’ndaki kırsalda operasyonlarını sürdüren güvenlik güçlerine, bugün saat 05.00 sıralarında PKK'lı teröristler tarafından ateş açıldı.

TERÖRSİTLER KAÇTI

Açılan ilk ateşte bir asker, kasık bölgesine isabet eden mermiyle yaralandı. Güvenlik güçlerinin de anında karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Kısa süreli çatışmanın ardından teröristler kaçtı.

YARALI ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU

Çatışmanın ardından bölgeye takviye birlikler sevk edildi. Yaralı asker, ambulansla bölgeden alınarak hastaneye kaldırıldı. Ancak yaralı askerimiz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

OPERASYON SÜRÜYOR

Kaçan teröristlerin bulunup, etkisiz hale getirilmesi için bölgede geniş çaplı operasyonların sürdüğü bildirildi.

Giresun’da PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit

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