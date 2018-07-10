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Giresun’da PKK’lılara operasyon

Dün Giresun’un Güce ilçesi kırsalında çıkan çatışmada 1 şehit vermiştik. Düzenlenen operasyonda 3 kişi oldukları tespit edilen PKK'lılar aranıyor.

İHA | 10.07.2018 - 14:33..
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Giresun’un Güce ilçesi kırsalında başlatılan operasyon sürüyor. Güvenlik güçleri İHA’lar eşliğinde tarama faaliyetlerini sürdürürken, operasyonlar Uzman Çavuş Ali Cevizci’nin dün şehit düştüğü kırsal alanda yoğunlaştı.

3 KİŞİ OLDUKLARI TESPİT EDİLDİ

3 kişi oldukları tespit edilen teröristlerin başında ‘Türk Tarık’ kod adlı Barış Öner’in olduğu belirtiliyor.

Giresun’da PKK’lılara operasyon

VATANDAŞLARA EVDEN ÇIKMAYIN UYARISI

PKK’lıların etkisiz hale getirilmesi için Tunceli ve Diyarbakır’dan kalkan Kobra Helikopterleri bölgedeki operasyonlara destek vermesi beklenirken, bugün bölgede yaşayan vatandaşlar ise olası bir hava harekatı için ‘ormanlık arazilere gitmemeleri, evlerinden çıkmamaları’ yönünde uyarıldı.

Giresun’da PKK’lılara operasyon

Bölgede ise yayla sakinleri biran önce operasyonların sonuçlanmasını ve artık rahat bir nefes almak istediklerini dile getirirken, yayla sakinlerinden Bilal Kaplan, “Yetkililerimize duyurmak istiyoruz biran önce operasyon olmasını istiyoruz, bizi de bu sıkıntıdan kurtarmalarını istiyoruz. Artık terörün bitmesini istiyoruz” dedi.

Bir başka yayla sakini Şaban Kaplan ise “Bu olay biran önce temize çıkmasını istiyoruz. Helikopterler gelecekti bize ‘evden çıkmayın, ormanlık alana girmeyin’ uyarısında bulundular. Şehidimiz için çok üzgünüz” ifadelerini kullandı.

Giresun’da PKK’lılara operasyon

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