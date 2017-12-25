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Giresun'da polisten kaçan şüpheli 2 kişiyi yaraladı

Giresun'da polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan sürücü, girdiği ters yolda kazaya neden oldu.

İHA | 25.12.2017 - 02:46..
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Giresun'un Karadeniz Sahil Yolu'nda ters yöne doğru kaçmaya başlayan şüpheli, karşıdan gelen bir otomobille kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada biri ağır iki kişi yaralandı.

Giresun'da polisten kaçan şüpheli 2 kişiyi yaraladı

YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

Dur ihtarına umayan polis şahsı takibe aldı. Giresun Limanı kavşağına kadar süren kovalamaca İran uyruklu şüphelinin aracı ters yöne girmesiyle kaçamaya çalışması sonucu Giresun Emniyet Müdürlüğü karşısında Alper Nebioğlu yönetimindeki 28 DA 693 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Kazada yaralanan İran uyruklu sürücü ile Alper Nebioğlu, Giresun Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kazda yaralanan 28 DA 693 plakalı aracın sürücüsü Nebioğlu’nun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Giresun'da polisten kaçan şüpheli 2 kişiyi yaraladı


ARAÇTA UYUŞTURUCU BULUNDU

Şüpheli araç çekici yardımıyla Emniyet Müdürlüğü bahçesine çekildi. Araç üzerinde yapılan ilk araştırmaya göre aracın bagaj kısmında uyuşturucu madde ele geçirildi.

Giresun'da polisten kaçan şüpheli 2 kişiyi yaraladı


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