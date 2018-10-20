Giresun'da sanal aşk umudu işkenceyle bitti

Sosyal medyada tanıştığı kadının tuzağına düşen Giresunlu Murat Aydın kendisinden şantajla para alınmaya çalışıldığını ve daha sonra kaçırılarak götürüldüğü bir evde işkence gördüğünü iddia ediyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan 23 yaşındaki Murat Aydın, sosyal medya üzerinden tanıştığı ve daha sonra buluştuğu kadının kendisini nasıl tuzağa düşürdüğünü anlattı.

"PARA İSTEDİLER"

Kendi başına gelen bu olayın benzerlerinin de yaşandığını, bu olayın arkasında bir şantaj çetesinin bulunduğunu kaydeden Aydın “Bir süre önce sosyal medyada Sevgi U. adıyla kayıtlı bir kadınla tanıştım. Bekar olduğunu ve anne babasıyla yaşadığını söyledi. Ben de bekar olduğumdan bir süre sosyal medya üzerinden yazıştık. Daha sonra Tirebolu’da buluşarak çay içtik. Ancak konuşma ve davranışlarından şüphelenince görüşmek istemedim ama peşimi bırakmadı. Kadının evli olduğunu ve bu beladan kurtulmam için para istediler. Sonra kadının sosyal medyadaki isminin sahte olduğunu asıl başka bir isim taşıdığını öğrendim. Bir gün çalıştığım iş yerimi bularak konuşmak istedi.

"ZORLA EVE GÖTÜRDÜLER"

Ben de son bir kez konuşmak için yanına gittim. O arada kadının yanına gelen ve kocası olduğunu söyleyen birisi koluma girerek kadınla birlikte zorla bir eve götürdüler. Burada akıl almaz işkencelere maruz kaldım.

"BAYILTANA KADAR DÖVDÜLER"

Kadın ve kocası olduğunu söyleyen adam bayıltana kadar dövdüler, vücudumda sigara söndürüp bıçakla dilim, dilim kestiler. Kendime geldiğimde bağırırken duyanlar polis çağırmış kapıya polis geldiğinde ise kadın üstünü başını yırtarak ben eve zorla girmişim gibi gösterdiler. Oysa sokaktaki güvenlik kameralarını izleseler nasıl zorla götürüldüğüm görülecektir” dedi.