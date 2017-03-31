Giresun’da terör operasyonu

Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Giresun'da terör örgütlerinin barınmalarını ve faaliyette bulunmalarını engellemek amacıyla operasyonların devam ettiği bertildi.

Açıklamada, Yağlıdere ve Şebinkarahisar kırsalında terör örgütü mensuplarına yönelik 29-30 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyona "Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Zafer Çalışkan-18" adının verildiği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

AMAÇ KARADENİZ'E GİRİŞ ÇIKIŞI ENGELLEMEK

"Kış ayları boyunca aralıksız olarak operasyonlarına devam eden Giresun İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando birlikleri, havaların ısınmaya başlaması ile birlikte bölücü terör örgütünün Karadeniz Bölgemize giriş-çıkışını engellemek, örgüt mensuplarınca gerçekleştirilebilecek, saldırı, sabotaj gibi olayları önlemek, örgüt mensuplarınca kullanılabileceği değerlendirilen geçiş güzergahlarında iz ve emare aramak, terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek maksadıyla operasyonlarını artırmıştır."





Giresun Jandarma Özel Hareket Tabur Komutanlığı, Şebinkarahisar Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı ve zırhlı araçların da katıldığı operasyonda, Yağlıdere ve Şebinkarahisar ilçeleri kırsalında zorlu arazi ve iklim şartlarında keşif gözetleme ve arama faaliyetinin başarı ile icra edildiği aktarıldı.