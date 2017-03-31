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Giresun’da terör operasyonu

Giresun'un Yağlıdere ve Şebinkarahisar kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar düzenlendi.

31.03.2017 - 22:28
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Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan yazılı  açıklamada, Giresun'da terör örgütlerinin barınmalarını ve faaliyette  bulunmalarını engellemek amacıyla operasyonların devam ettiği bertildi.

Giresun’da terör operasyonu

Açıklamada, Yağlıdere ve Şebinkarahisar kırsalında terör örgütü  mensuplarına yönelik 29-30 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyona  "Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Zafer Çalışkan-18" adının verildiği  vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

AMAÇ KARADENİZ'E GİRİŞ ÇIKIŞI ENGELLEMEK

"Kış ayları boyunca aralıksız olarak operasyonlarına devam eden  Giresun İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando birlikleri, havaların ısınmaya başlaması ile birlikte bölücü terör örgütünün Karadeniz Bölgemize giriş-çıkışını  engellemek, örgüt mensuplarınca gerçekleştirilebilecek, saldırı, sabotaj gibi  olayları önlemek, örgüt mensuplarınca kullanılabileceği değerlendirilen geçiş  güzergahlarında iz ve emare aramak, terör örgütü mensuplarını etkisiz hale  getirmek maksadıyla operasyonlarını artırmıştır."

Giresun’da terör operasyonu

Giresun Jandarma Özel Hareket Tabur Komutanlığı, Şebinkarahisar  Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı ve zırhlı araçların da katıldığı  operasyonda, Yağlıdere ve Şebinkarahisar ilçeleri kırsalında zorlu arazi ve iklim  şartlarında keşif gözetleme ve arama faaliyetinin başarı ile icra edildiği  aktarıldı.

Giresun’da terör operasyonu

Giresun’da terör operasyonu

Giresun’da terör operasyonu

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