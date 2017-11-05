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Giresun'da teröriste yardım ve yataklığa 2 tutuklama

Eren Bülbül'ü şehit eden teröristlere, yardım ve yataklık eden çift tutuklanarak cezaevine gönderildi.

05.11.2017 - 19:22
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Giresun'da teröriste yardım ve yataklığa 2 tutuklama

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Giresun'un Dereli ilçesi Kulakkaya Yaylası'nda yakalanan PKK’lı terörist ‘Aram’ kod adlı Mustafa Tolucan’ın ifadesi doğrultusunda, ekim ayının başında Yağlıdere ilçesi Yeşilpınar köyünde ikamet eden B.K. ve eşi G.K. ile oğulları M.K'nin teröristlere yardım ve yataklık yaparak erzak temin ettiklerinin belirlendiği bildirildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Zanlıların mahkemeye çıkarıldıkları belirtilen açıklamada, B.K. ve eşi G.K'nin Giresun Kapalı Cezaevine konulduğu, çocukları M.K'nin ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı kaydedildi.

Giresun'da teröriste yardım ve yataklığa 2 tutuklama

Açıklamada, İl Jandarma Komutanlığının sorumluluk bölgesinde teröristle mücadele harekatı kapsamında operasyonlara aralıksız devam edileceği vurgulandı.

Giresun'da teröriste yardım ve yataklığa 2 tutuklama

Giresun'da teröriste yardım ve yataklığa 2 tutuklama

(PKK'lı terörist Mustafa Tolucan)

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