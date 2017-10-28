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Giresun'da yakalanan PKK'lıdan itiraflar

Trabzon'da genç Eren'i şehit eden grupta yer alan, Dereli İlçesi Kulakkaya Yaylası'nda yakalanan Mustafa Tolucan'ın sorgusundan ayrıntılar..

28.10.2017 - 02:22
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Giresun'da yakalanan PKK'lıdan itiraflar

Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü´nde sorgusu süren ve ifadesinde örgütün sözde Karadeniz açılım grubuna ilişkin bilgiler veren 'Aram' kod adlı PKK´lı terörist Mustafa Tolucan'ın ifadeleri doğrultusunda bölgede geniş çaplı operasyon başlatılmıştı.

PKK'lı terörist Mustafa Tolucan, alınan yoğun güvenlik önlemleri altında bugün de Giresun'un Dereli İlçesi kırsal kesiminde arazide yer gösterdi.

Giresun'da yakalanan PKK'lıdan itiraflar

GİRİŞ-ÇIKIŞLAR VE ÇOK SAYIDA SIĞINAK

Yakalandığında üzerindeki kıyafetleri çıkarılan ve başka kıyafetler giydirilen terörist, elleri kelepçeli halde araziye götürüldü. Terör örgütü PKK'lı grubun bölgeye giriş ve çıkış yaptıkları güzergahlarla ilgili bilgi veren teröristin yeni sığınakları da gösterdiği öğrenildi.

Teröristin arazide yer göstermesiyle başlatılan aramalarda terörist grubun sürekli yer değiştirmesi sebebiyle küçük çaplı çok sayıda sığınak olduğu ortaya çıktı. Bölgede tespit edilen yeni sığınaklar imha edilmeye başlandı.

Giresun'da yakalanan PKK'lıdan itiraflar

"3 AYDIR NEFES ALAMIYORDUK"

DHA'nın haberine göre; Giresun'da yakalanan 'Aram' kod adlı PKK'lı terörist Mustafa Tolucan, ifadesinde, 3 aydır bölgede yoğunlaştırılan operasyonlar nedeniyle zor duruma kaldıklarını anlattı. Terörist, "Biz üç aydır bölgede nefes alamıyorduk. Baktığımız hareket ettiğimiz her yerde zırhlılar ve askerler vardı. Bölgede sıkışmış durumdaydık ve bu nedenle yiyecek bulmakta zorlanıyorduk. Ben de yiyecek bulmak için silahımı arkadaşlara bırakarak köye inmeye karar verdim. Gruptaki arkadaşlar da bana `Git ama yakalanırsan yerimizi söyleme´ diyerek uyardı. Böylece yaylaya indim" dediği öğrenildi.

BOŞALTILAN YAYLA EVLERİNE GÖZETİM

Bu arada PKK'lı terörist Tolucan'ın sağ olarak ele geçirilmesinin ardından bölgede güvenlik güçlerince yürütülen operasyonlar yoğunlaştı. Sonbaharla birlikte yaylalarda geri dönüşün başlamasıyla birlikte bölgedeki yayla evlerinin boşaltılması ile terörist grupların bu evlere sızabileceği ihtimali üzerine yayla evleri kontrol edilmeye başlandı. Çok sayıda Özel Harekat Polisi, Jandarma ve zırhlı araçların da destek verdiği operasyonlarla 2 ayrı grup halinde 7-8 kişi olduğu sanılan teröristlerin yakalanması için operasyonların süreceği belirtildi.

Giresun'da yakalanan PKK'lıdan itiraflar

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