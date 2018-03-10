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Giresun'da yangın çıktı: 1 çocuk hastanelik oldu

Giresun Merkez Osmaniye Mahallesinde bir evde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayın yangın çıktı. Yangında dumandan etkilenen bir çocuk hastaneye kaldırıldı.

İHA | 10.03.2018 - 05:23..
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Osmaniye Mahallesi Sündüs Sokak’ta bulunan bir binanın giriş katında ki dairede yangın çıktı. Çıkan yangın sonrası dumanı fark eden aile evden dışarı çıkarak olayı itfaiye ekiplerine haber verdi.

Giresun'da yangın çıktı: 1 çocuk hastanelik oldu


DUMAN ETKİLENEN ÇOCUK TEDAVİ ALTINA ALINDI

Yangının olduğu mahalleye gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangının büyümeden söndürdü.

Yangının çıktığı sırada evde uyuyan bir çocuk ise dumandan etkilenerek olay yerine çağrılan 112 ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri ise yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Giresun'da yangın çıktı: 1 çocuk hastanelik oldu


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