Giresun'da zırhlı araç devrildi: 2 polis yaralandı

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde özel harekat polislerini taşıyan zırhlı aracın dereye yuvarlanması sonucu yaralanan 2 polis, Giresun'daki hastanede tedavi altına alındı.

20 METRELİK YERE DÜŞTÜLER

Bölgede sürdürülen terör operasyonları doğrultusunda göreve çıkan PÖH ekipleri konuşlanacakları yere geldiklerinde aracı park ederken yağmurdan dolayı yumuşayan toprak kaydı.

Toprak kayması sonucu zırhlı araç yaklaşık 20 metrelik alana yuvarlandı. Kazada araçta bulunan Mustafa Uyar ve Cafer Çetinkaya ilk önce Yağlıdere Devlet Hastanesine, burada yapılan müdahalenin ardından da Giresun Üniversitesi Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.





HAYATİ TEHLİKELERİ BULUNMUYOR

Giresun İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş acil kapısında ambulansı bekleyerek doktorlardan bilgi aldı.

Ambulanstan sedye ile acile alınırken yaralı polis memuru Mustafa Uyar, kendisi için hastaneye akın eden meslektaşlarını ve müdürlerini görünce, “Ben iyim hiç merak etmeyin” diyerek teselli etmeye çalıştı.

Polislerin yapılan kontrollerinde hayati tehlikeleri bulunmadıkları öğrenildi.