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Giresun'daki operasyonda yaralanan uzman çavuş şehit oldu

Giresun'da terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonda ağır yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Recep Öncebe, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

DHA | 20.07.2018 - 10:45..
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Gümüşhane'de, 15 Temmuz'da gerçekleştirilen operasyonda, İçişleri Bakanlığı Terörden Arananlar Listesi'nde 4 milyon lira ödül ile Kırmızı Kategori'de bulunan PKK'lı terörist, 'Zeynel' kod adlı Mehmet Yakışır ile 'Rodi' kod adlı Levent Dayan etkisiz hale getirildi.

Operasyondan kaçan terörist grubun yakalanması için bölgede sürdürülen operasyonlara katılan Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı'na bağlı birlikteki Jandarma Uzman Çavuş Recep Öncebe, ormanlık alana gitti. Mevziye dönüşe geçtiği sırada askeri birliğin güvenliğini sağlayan zırhlı araçtaki askerler, termal kamera ile ormanlık alandaki hareketliliği fark etti, bölgeyi anında ateş altına aldı.

Uzman Çavuş Öncebe, isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Olayın fark edilmesi üzerine Doğankent Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve ilk müdahalesi burada yapılan Öncebe, sevk edildiği Tirebolu Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu.

Giresun'daki operasyonda yaralanan uzman çavuş şehit oldu

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay sonrası Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından adli ve idari soruşturma başlatıldı. Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç da bölgedeki askeri yetkililerden bilgi aldı.

Giresun'daki operasyonda yaralanan uzman çavuş şehit oldu

"YEMİNİMİZ VAR VATAN UĞRUNA ÖLMEYE"

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Recep Öncebe'nin olaydan önce bölgede çektirdiği son fotoğrafıyla sosyal medyada yaptığı, "Ölüm alnımıza yazılan ne büyü ne de bir kurşundur, canımızı alan sevda ve aşk yeminimiz var vatan uğruna ölmeye" paylaşımı ile yürekleri burktu.

3 yıl önce göreve başladığı öğrenilen Uzman Çavuş Recep Öncebe'nin askeri birliğe katılmadan önce arkadaşları ve ailesi tarafından kendisi için memleketi Gaziantep'in Araban ilçesi Emirhaydar Mahallesi'nde düzenlenen eğlencede eline kına yakıldığı görüldü.

NAAŞI MEMLEKETİ GAZİANTEP'E GÖNDERİLECEK

Uzman Çavuş Recep Öncebe'nin cenazesi Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı'nda basına kapalı düzenlenecek törenin ardından memleketi Gaziantep'in Araban ilçesine gönderilecek.

Giresun'daki operasyonda yaralanan uzman çavuş şehit oldu

Giresun'daki operasyonda yaralanan uzman çavuş şehit oldu

Giresun'daki operasyonda yaralanan uzman çavuş şehit oldu


Giresun'daki operasyonda yaralanan uzman çavuş şehit oldu

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