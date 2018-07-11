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Giresun'daki PKK operasyonunda teröristler panikledi

Giresun Güce'de PKK'lı teröristlerle çıkan ve 1 askerin şehit olduğu çatışmanın ardından başlatılan operasyonda "Türk Tarık" kod adlı terörist Barış Öner kaçarken telsizini düşürdü.

DHA | 11.07.2018 - 15:52..
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Güce ilçesine bağlı Körükbelen yaylasında Uzman Çavuş Ali Cevizci'nin şehit olduğu çatışmanın ardından ormanlık alanda izlerini kaybettiren PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

KOBRA VE ATAK DA DESTEK VERİYOR

Birçok yaylaya zırhlı araç konuşlandırılırken, güvenlik güçleri de ormanda arazi arama- tarama faaliyeti yürüttü. İnsansız hava araçlarının da kullanıldığı operasyona, Tunceli ve Diyarbakır’dan bölgeye sevk edilen Kobra ve ATAK taarruz helikopterleri de havadan destek verdi. Bölgede dün etkili olan yoğun sis deneniyle görüş açısı düşünce, operasyona ara verildi.

SİS KALKTI, OPERASYON YENİDEN BAŞLADI

Sisin etkisini kaybetmesinin ardından bugün sabahın ilk ışıklarıyla güvenlik güçleri yeniden harekete geçti. Bölgede yaşayan vatandaşların operasyonun alanına girmemeleri konusunda uyarılar tekrarlandı.

Giresun'daki PKK operasyonunda teröristler panikledi

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ELEBAŞI TELSİZİ DÜŞÜRDÜ, TERÖRİSTLER ZORDA

Bölgedeki teröristlere yönelik yeni bilgiler elde edildi. 14 kişi olduğu belirlenen teröristlerin 3’erli gruplara ayrılarak hareket ettiği saptandı. Bölge sorumlusu olan İçişleri Bakanlığı'nın 'Aranan Teröristler' listesinde yeşil kategoride, başına 1 milyon lira ödül konulan 'Türk Tarık' kod adlı 'Barış Öner'in çatışma sırasında kaçarken telsizini düşürdüğü tespit edildi.

Ormanlık alanda bir çoban tarafından bulunan telsiz, askeri yetkilere teslim edildi. Terörist Barış Öner'in diğer terörist gruplarla irtibat sağlamakta güçlük çektiği ifade edildi.

PANİK TELSİZ KONUŞMALARINDA

Hava destekli operasyonların sürdüğü bölgede, teröristlerin yaşadığı panik de telsiz konuşmalarına yansıdı. Grupların, elebaşı ile kopan telsiz irtibatı nedeniyle korkuya kapıldıkları saptandı. Bölgeyi iyi tanımayan 3’erli grupların, bu nedenle hareket kabiliyeti azaldı.

Giresun'daki PKK operasyonunda teröristler panikledi

Teröristlerin telsiz konuşmalarından ayrıca erzak ve mühimmat bulmakta zorluk çektikleri, özellikle yaban hayvanlarının olası bir saldırısına karşı da korku yaşadıkları belirlendi. Araziyi didik didik arayan güvenlik güçlerinin varlığı nedeniyle saklanma alanı bulmakta zorlandıkları ifade edildi.

Güvenlik güçleri, telsiz konuşmalarından grupların ilerleme yöntemlerine de deşifre etti. Terörist gruptan 2 kişi 500 metre ilerlerken, diğer teröristin ise arkadan gelecek olası bir tehlikeye karşı kontrol görevi yaptığı ifade edildi.

Giresun'daki PKK operasyonunda teröristler panikledi

JÖH VE PÖH'LER DE BÖLGEDE

Operasyonlar kapsamında jandarma ve polis özel harekât ekipleri de kırsal alanlara kaydırıldı. Jandarmanın en seçkin birliği Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ekipleri de sahaya indi. Tokat ve Gümüşhane’den bölgeye sevk edilen JÖH’ler de teröristlerin geçiş güzergahında önlem aldı.

Giresun'daki PKK operasyonunda teröristler panikledi

VATANDAŞLAR UYARILDI

Öte yandan yetkililer, bölgede fındık hasadı dönemi başlamasıyla köylerine dönüşe geçen vatandaşlara da terk edecekleri yayla evlerinde erzak ve yiyecek bırakmamaları konusundaki uyarılarını yineledi.

Giresun'daki PKK operasyonunda teröristler panikledi

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