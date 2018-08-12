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Giresun'un soda harikası: Mavi Göl

İki şelale; biri Bali’de, diğeri Giresun’da. Peki çekeceğin fotoğrafın hangi doğa harikasında daha iyi duracağını görmek ister misin?

Özel İçerik | 12.08.2018 - 14:14..
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Giresun'un soda harikası: Mavi Göl

Selen KALDIRIM/ [email protected]

Şimdi sizlere iki kadraj öneriyorum; Birinci manzaranız Endonezya’nın -sanki başka adası yokmuş gibi muamele gören- Bali adasında bulunan Tegenungan Şelalesi. Diğer manzara ise Giresun’un Dereli ilçesinde bulunan Mavi Göl. Bu teklife bir cevap verseniz eminim Bali açık ara fark atar. Haklısınız da; Bali başlı başına bir doğal şölen ama  Tegenungan’ın bu kadar poh pohlanmasını da alttan alamayacağım. Peki bu doğal güzelliğin iç savaşında seçtiğimiz hangi şelale sahip olacağınız en güzel fotoğrafı çekmenize yardımcı olur; küçük bir photoshop desteğiyle gösterelim.

TEGENUNGAN'IN ÇAMUR SUYUNDAKİ FOTOĞRAFIN

Bali’nin eşsiz doğasına, kendine has adalarına diyecek yok. Onca güzel şelalesi dururken Tegenungan'ı seçmemin bir sebebi var; anlamsızca şişirilen popüleritesi. Tegenungan şelalesi, Bali'yi ziyaret etmek isteyenlerin gezi listesinde olan meşhur bir yer olsa da, görünürde çamurun içine akan ve Şile’nin köyünde bir su birikintisi gibi duruyor. 25 metre yükseklikten akan şelalesi de olmasa, burayı meşhur yapacak ne gibi bir özelliği kalacaktı, merak ediyorum. Dürüst olmak gerekirse, yakından görmek zahmetine girmeniz için çok daha fazla şaşırtıcı olmayacak. Yüzmek için yeterli su seviyesi olmadığı gibi, olduğu kısımlarda metrekarede 80 kişi yüzmeye çalışıyor.

Giresun'un soda harikası: Mavi Göl(Bali/ Tegenungan/ Endonezya)

GİRESUN’UN MAVİ GÖL’ÜNDEYKEN SEN

Giresun'un soda harikası: Mavi Göl(Tegenungan vs Mavi Göl)

Giresun’a gelenler mutlaka Dereli ilçesine ve Kuzalan parkına uğrar. 3 tane gölün birleşiminden meydana gelen Sodalı Göl’ün, Karadeniz bölgesinde dere şeklinde akan ilk göl olması da ayrı bir özelliği. 800 metreye uzayan şelalelerinin aktığı yerde suyun rengi o kadar berrak ki, sanki karşınızda bir ayna var. Rengini sodasından ve kireç taşlarından alan gölde bazı bakım dönemleri hariç yaz aylarında yüzmenize müsaade edilebiliyor. Suyun hafifliği ve temizliğine kapılıp buruşana kadar yüzebilirsiniz. Yeşillik içinde bir tabiat arasından maviliğin içine akan suyun görüntüsü, adını ezberlediğimiz birçok popüler su birikintisine adeta bir cevap gibi. Bali’nin Tegenungan şelalesi, Mavi Göl’ün yanında çamur birikintisi olarak sınıfta kalıyor.

Giresun'un soda harikası: Mavi Göl(Giresun/ Dereli/ Mavi Göl)

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