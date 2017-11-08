taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
112.136
USD
3,8790
EURO
4,5038
ALTIN
159,56
PETR
63,6300

Girilmesi yasak olan Fukuşima'nın son hali

Nükleer santral kazası sonrası terk edilmiş Fukuşima'nın 6 yıl sonra gizlice çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

08.11.2017 - 10:46
  1. Haberler
  2. Dünya

Japonya'da 2011 yılında meydana gelen 9 şiddetindeki deprem, tsunami oluşmasında ve Fukuşima nükleer santral kazası yaşanmasına neden olmuştu.

Girilmesi yasak olan Fukuşima'nın son hali

UYARILARI DİKKATE ALMADILAR

1970'li yıllardan itibaren ABD'li uzmanlar, santralle ilgili Japon yetkililere uyarılarda bulunuyordu. Santralin, büyük bir reaktör kazasında ortaya çıkacak yüksek basınca dayanamayacağını belirten uzmanlar o tarihten beri hiç dikkate alınmadı.

2011 yılında meydana gelen ilk tehlikeli durumda da santralde patlama yaşandı. Nükleer tehlikeye karşı 200 bine yakın kişi bölgeden tahliye edildi.

İKİ ARKADAŞ YASAK BÖLGEYE GİRDİ

Girilmesi yasak olan Fukuşima'ya Bob ve Frederik adında iki arkadaş girerek bölgenin son halini görüntüledi.

Girilmesi yasak olan Fukuşima'nın son hali VİDEO

Girilmesi yasak olan Fukuşima'nın son hali

SÜPERMARKETE GİRDİLER

Önce bir süpermarkete giren ikili, herşeyin dağılmış olduğunu gördü. Ardından da şehir merkezini gezen iki arkadaş, polisin sürekli devriye gezdiğini fark etti.

Girilmesi yasak olan Fukuşima'nın son hali

ÇALIŞMALAR 100 MİLYAR DOLARI GEÇECEK

Bugün Fukuşima çevresindeki yerleri temizleme çalışmaları sürüyor. Reaktörlerin çevresindeki alan ancak 30-40 yılda temizlenebilecek ve bunun 100 milyar doları geçeceği tahmin ediliyor.

İlginizi Çekebilir
Putin'in gündemi teröristlere yapılan silah sevkiyatları
Putin, küresel silah piyasası katılımcılarını sorumlu davranmaya çağırarak, teröristlere silah sevkiyatlarındaki artışa dikkat çekti.
Katalonya'daki ayrılıkçılar birbirine düştü
Katalonya'daki ayrılıkçı partiler Aralık ayında yapılacak erken bölgesel seçimde ortak aday gösterme konusunda anlaşamadılar.
Kanada'daki peçe yasağı yargıya taşındı
Kanada'nın Quebec eyaletinde uygulamaya konulan peçe yasağına dava açıldı.
Kanada'daki peçe yasağı yargıya taşındı
Kanadalı Müslümanlar, Quebec eyaletinde 20 gün önce kabul edilen peçe yasağına dava açtı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Nevşin Mengü'nün gündemi Müslüman Kardeşler

Nevşin Mengü'nün gündemi Müslüman Kardeşler

52
İsmail Küçükkaya AKM projesine hayran kaldı

İsmail Küçükkaya AKM projesine hayran kaldı

105
Candaş Tolga Işık yazdı: Suudi Arabistan'da ne oluyor

Candaş Tolga Işık yazdı: Suudi Arabistan'da ne oluyor

93
Özge Ulusoy ve Hacı Sabancı'yı ayıran mesaj

Özge Ulusoy ve Hacı Sabancı'yı ayıran mesaj

45
Beşiktaş'ın Talisca planı

Beşiktaş'ın Talisca planı

30
Aykut Kocaman'ın 3 şartı

Aykut Kocaman'ın 3 şartı

30
Yerli otomobile karşı çıkan MHP'li

Yerli otomobile karşı çıkan MHP'li

273
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM