Japonya'da 2011 yılında meydana gelen 9 şiddetindeki deprem, tsunami oluşmasında ve Fukuşima nükleer santral kazası yaşanmasına neden olmuştu.

UYARILARI DİKKATE ALMADILAR

1970'li yıllardan itibaren ABD'li uzmanlar, santralle ilgili Japon yetkililere uyarılarda bulunuyordu. Santralin, büyük bir reaktör kazasında ortaya çıkacak yüksek basınca dayanamayacağını belirten uzmanlar o tarihten beri hiç dikkate alınmadı.

2011 yılında meydana gelen ilk tehlikeli durumda da santralde patlama yaşandı. Nükleer tehlikeye karşı 200 bine yakın kişi bölgeden tahliye edildi.

İKİ ARKADAŞ YASAK BÖLGEYE GİRDİ

Girilmesi yasak olan Fukuşima'ya Bob ve Frederik adında iki arkadaş girerek bölgenin son halini görüntüledi.

Girilmesi yasak olan Fukuşima'nın son hali VİDEO

SÜPERMARKETE GİRDİLER

Önce bir süpermarkete giren ikili, herşeyin dağılmış olduğunu gördü. Ardından da şehir merkezini gezen iki arkadaş, polisin sürekli devriye gezdiğini fark etti.

ÇALIŞMALAR 100 MİLYAR DOLARI GEÇECEK

Bugün Fukuşima çevresindeki yerleri temizleme çalışmaları sürüyor. Reaktörlerin çevresindeki alan ancak 30-40 yılda temizlenebilecek ve bunun 100 milyar doları geçeceği tahmin ediliyor.