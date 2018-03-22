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Girit Adası’nda büyük orman yangını

Bu mevsimde Girit'te çıkan yangın, şiddetli rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

DHA | 22.03.2018 - 11:25..
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Girit Adası bu mevsimde alışılmamış bir orman yangınıyla karşı karşıya kaldı ve bölgede esen şiddetli rüzgar yangının geniş bir alana yayılmasına neden oldu.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Gün boyunca alevlerle mücadele eden itfaiye ekipleri, yayngının büyük bölümünü kontrol altına almayı başardı.

Yangın başta Hania olmak üzere Rethimno ve Agios Nikolaos bölgelerine de ulaşmıştı; ancak, itfaiye alevleri evlerden uzak tutmayı başardı. Kissamos bölgesinde gece insanlar evlerinden uzaklaştırıldı.

RÜZGAR ÇALIŞMALARI ZORLAŞTIRIYOR

Saatte 132 kilometre hızla esen rüzgâr, adanın Kakopetros, Palaia Roumata, Nio Horio ve Limni Kidonias gibi bölgelerinde yangın söndürme çalışmalarını zorlaştırıyor.

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